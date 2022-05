MNM én De Mol aan Zee strijken deze zomer neer in Blankenberge

Deze zomer wordt de Blankenbergse Zeedijk bijna twee maanden lang de uitvalbasis van radiostation MNM. Van 1 juli tot 21 augustus zullen de MNM-presentatoren elke dag van 10 tot 22 uur live radio maken vanuit een heus radiodorp ter hoogte van de O’Neill Beachclub. Naast de live-uitzendingen focust de zender ook op beleving in de vorm van watersportinitiaties samen met de MNM-dj’s en heel wat andere activiteiten op het Blankenbergs grondgebied.

“Met MNM aan boord bereiken we een aantal belangrijke doelstellingen”, zegt schepen voor Evenementen Mitch De Geest (Open VLD). “We stimuleren watersporten bij jongeren en creëren op onze Zeedijk een unieke attractie waar er elke dag iets nieuws te beleven zal vallen. Daarnaast hebben we met MNM een volwaardige promotiemotor in handen: ze zetten onze stad de hele zomer lang in the picture op de nationale radio en via de socialemediakanalen. Een mooi extraatje dat onze handelaars en horeca alleen maar ten goede komt.”

Sensationele belevingen

Ook fans van De Mol kunnen deze zomer hun hart ophalen in Blankenberge want de badstad wordt opnieuw gastheer voor De Mol aan Zee. “Het wordt een unieke editie: Play4 blikt terug op tien seizoenen De Mol en plant een zomer vol sensationele De Mol-belevingen. Als stad zijn we vereerd om samen deze jubileumeditie te mogen meevieren, want De Mol is en blijft een sterk merk. Het belooft een echte totaalbeleving te worden, die perfect past in onze visie van familiale badstad waar voor ieder wat wils is”, aldus De Geest.

Play4 en eventpartner TWICE entertainment bouwen straks opnieuw hun pop-up aan de vuurtoren, vlak bij de havengeul. De twee zonneterrassen en het gezellig café en restaurant zullen heel de zomer openblijven. Leuk om weten: sinds dit jaar kunnen ook kinderen vanaf 9 jaar op zoek naar de mol.