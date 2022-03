MMI nodigt iedereen uit naar chefs@MMI in Kortemark

Gegrilde asperges met tomatenvinaigrette en serranoham, schartong met groene asperges en rode curry, gevolgd door lamsheup met asperge, paddenstoelen en donutaardappelen met rozemarijn, dat zijn de gastronomische kneepjes die drie chefs uit de doeken kwamen doen aan de koksleerlingen van het MMI. En daar zijn ze wat mee van plan op de opendeurdag van 24 april.

“De laatste twee jaar moesten noch de echte chefs noch de chefs in spe veel in de potten roeren”, aldus directeur Sylvia Maertens. “Daar hopen onze leerlingen van de richting Restaurant en keuken en Grootkeuken verandering in te brengen met een unieke workshop.”

“Na de krokusvakantie stapten we over naar code geel en dat betekende dat er bij ons op school weer kon gekookt worden door onze leerlingen voor het grote publiek, zowel in ons leerlingenrestaurant als in ons didactisch restaurant. Ook op de jaarlijkse opendeurdag werd er in het verleden steeds een feestmaal georganiseerd op zondagmiddag, bijgewoond door enkele honderden culinaire liefhebbers.”

“De voorbije twee jaar mochten er geen fysieke opendeurdagen plaatsvinden, maar op zondag 24 april mag het weer.”

Jonge chefs

“Onze leerkrachten en leerlingen van onze koksafdeling wilden er meteen weer invliegen en ze zagen het groots. Tijdens de opendeurdag van zondag 24 april serveren ze na twee jaar keukenstilte opnieuw een feestmenu voor het grote publiek.”

“Omdat onze MMI-koks in spe zich deftig wilden voorbereiden en wat inspiratie wilden opdoen, vonden ze er niets beters op dan enkele jonge chefs uit te nodigen die hun sporen al verdienden in de restaurantwereld én die bovendien afstudeerden als kok aan het MMI: Debbie Devos van De Stove in Brugge, Roy Meeuws van Reyhuys53 in Roeselare en Herbert Vanzieleghem van ’t Gildeke in Lichtervelde.”

Vlaamse asperges

“Zij dokterden voor onze leerlingen een lekker menuutje uit en dat kwamen ze in een uitgebreide workshop aanleren aan onze toekomstige chefs. In het feestmenu staat de Vlaamse asperge centraal en tijdens de workshop die plaatsvond op 16 maart werd al een tipje van de sluier opgelicht.”

“Ik was een van de gelukkigen die tijdens de workshop al eens kon proeven van alles en ik moet zeggen dat het naar meer smaakt. Onze toekomstige chefs weten al hoe iemand in de watten te leggen. De afwezigen zullen op 24 april zeker ongelijk hebben”, besluit Sylvia Maertens enthousiast.

(JDK)