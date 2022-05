‘Mister Eurovision’ Johnny Logan komt naar Brugge Tripel Dagen

Het Comité voor Initiatief pakt sterk uit voor de eerste Brugge Tripel Dagen na de corona-onderbreking. Er is een ruimere drankkeuze, voor het eerst zijn er frietjes en andere snacks en ‘Mister Eurovision’ Johnny Logan brengt zijn grootste hits op het podium op de Markt. Afspraak op 19, 20 en 21 juli.

Twintig jaar geleden organiseerde het Comité voor Initiatief de Brugge Tripel Dagen voor het eerst op de Markt van Brugge. Bovendien is het de eerste editie na twee jaar onderbreking door corona. Redenen genoeg dus voor de organisatie om er een topeditie van te maken en dat is ook wat ze van plan zijn.

“De eerste avond, 19 juli, openen we om 17.30 uur met een optreden van Samson & Marie. Het beroemde hondje en zijn nieuwe baasje brengen de allergrootste Samson-klassiekers”, zegt Nick Blontrock, presentator van dienst op de Tripel Dagen. De Bende, met Amy en Luca van het VTM-programma ‘K2 zoekt K3’, moeten iedereen aan het dansen, springen en zingen krijgen. Daarna zorgen Bart Kaëll en De Romeo’s voor heel wat ambiance.”

De tweede dag wordt om 18 uur geopend door La Folie Jolie, een coverband die hits brengt vanuit de jaren ‘60 tot de jaren ‘2000. Als grote headliner staat vervolgens Johnny Logan, ‘Mister Eurovision’, op het programma. De drievoudige winnaar van het Eurosong wordt begeleid door de Lou Roman Band.

De avond wordt feestelijk afgesloten door Les Truttes. Op zondag brengt Edje Ska & The Pilchards, een van de vaste waarden op de Brugge Tripel Dagen, de Markt al in de juiste sfeer voor Vlaanderen Zingt, het nog steeds razend populaire meezingfeest.

Nieuw is dat Brugge Tripel Dagen werkt met een online ticketverkoop via de nieuwe website www.bruggetripeldagen.be of rechtstreeks via tickets.bruggetripeldagen.be

Een toegangsticket kost 5 euro per persoon per gekozen datum. De laatste dag, met onder andere Vlaanderen Zingt, is zoals gebruikelijk gratis toegankelijk.

Frietjes en hamburgers

“We willen natuurlijk dat het evenement veilig en vlot verloopt en daarom voorzien we controle op het meebrengen van glas, blik en alle andere vormen van eigen dranken”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van het Comité.

“Er zijn drie ingangen met controlepunten voorzien, met name de kant Breidelstraat/Wollestraat, de kant Steenstraat en de kant Eiermarkt. We voorzien dit jaar overigens in een ruimere drankkeuze, samen met onze grote sponsor Palm, de brouwer van Brugge Tripel. Op algemeen verzoek is er nu ook een pilsbier, namelijk Estaminet Pils. En ook nieuw: in samenwerking met Verkindere catering zijn er nu ook frietjes, hamburgers en andere snacks te verkrijgen. Het wordt dus een topeditie.”