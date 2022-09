Mis dit weekend traditionele Soetes Molenfeesten niet

Het tweede weekend van september is traditioneel het weekend van de Molenfeesten in Ten Brielen, wellicht de grootse activiteit in Komen-Waasten. Drie dagen lang wordt er gefeest, door groot en klein, met veel oog voor tradities.

Voorzitter Vincent Leblon: “Voor deze feesten hebben we niet veel aangepast. We houden het bij een traditioneel programma voor deze drie dagen, want alle activiteiten blijken nog steeds aan te slaan. Een traditie blijft alvast het ophalen en wegen van de pompoenen en courgettes die in Ten Brielen gekweekt zijn.”

“Op vrijdag is er uiteraard een officiële opening, gevolgd door een variétéavond met nadien muzikale animatie in de tent. Ook de vrije rommelmarkt op zaterdag is aan heropleving toe, en die dag zijn er ook diverse animaties voor kinderen, zoals volksspelen, kleurwedstrijd en een kleine kattenknippeling. Voor het eerst na lange tijd kan men weer kaarten in de tent, voor brood gebakken met meel uit de molen, en kunnen ook de grote mensen dan hun kans wagen aan de knippeling. Een heuse Clo-Clo show met danseressen verzorgt het avondfeest.”

300 ovenkoeken

“Ook op zondag is er een rommelmarkt. De eucharistie in de tent om 9.15 uur, die opgeluisterd wordt door het Koor van De Vijfwegen, blijft behouden. Daarna kan je gaan luisteren naar de Jazzy Lovers, die een aperitiefconcert brengen. Op de middag zal het smullen zijn aan de Bruegeltafel. Onze eigenste Kapelnaar François Ramon geeft, vergezeld van de Dream Dance Company, omstreeks 16 uur het beste van zichzelf. Om 17 uur worden niet minder dan 300 ovenkoeken vanuit de molen te grabbel gegooid, eerst voor de kinderen en nadien voor de volwassenen. Het feest wordt afgesloten met DJ Flash Dance.”

Nog te melden: drie dagen lang zijn er ‘boerestuten’ te verkrijgen, kan je ter plaatse gebakken brood van de houtoven kopen, zijn er in de namiddag pannenkoeken en taarten, en staat er een springkasteel voor de kinderen. Op zaterdag en zondag kan je van 9 tot 18 uur een bezoek aan de molen brengen, met deskundige uitleg door de molenaar. En voor de nachtvogels: de feesttent sluit telkens om twee uur. (ZB)