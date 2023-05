Minister Peeters bezoekt havens Oostende en Zeebrugge op Vlaamse Havendag

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) heeft zondag een bezoek gebracht aan de haven van Oostende in het kader van de Vlaamse Havendag. Ze bracht ook een bezoek aan het bouwdok in Zeebrugge waar de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding wordt gebouwd. Vooral in Oostende lokte de Havendag veel volk naar Ostend Science park.

Het Ostend Science Park in de Oostendse achterhaven is weinig bekend bij het grote publiek. De site is doorgaans dan ook niet zomaar toegankelijk. Het centrale thema van de Vlaamse havendag was ‘innovatie’. Haven Oostende koos er dan ook voor om bezoekers te verwelkomen in het wetenschappelijk hart van de haven en dat was duidelijk een succes.

Er viel heel wat te beleven tijdens de Havendag in Oostende. Voor deze editie werden de tenten opgetrokken in Plassendale aan het Ostend Science Park. Bezoekers konden enkele unieke plaatsen bezoeken zoals het Maritiem Onderzoekscentrum. Veel bezoekers waren benieuwd om eens een blik te werpen op de grote sleeptank én een kust- en oceaanbassin. Hier gebeurt baanbrekend onderzoek naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en objecten in zee.

Simon Stevin

Ook de Simon Stevin meerde aan in de achterhaven zodat bezoekers er meer over konden leren. De focus lag duidelijk op een dag voor het ganse gezin. Heel wat jonge gezinnen kwamen langs en er viel heel wat te ontdekken voor de kleine bezoekers zoals een familiespel rond de onderwaterwereld. Bij DIY Aquadrones leerden ze via trial & error hoe je een echte onderwaterdrone moet besturen of konden kinderen zelf een Wind4Kids-turbine bouwen met meetapparatuur.

“Haven Oostende vervult een belangrijke economische rol. We willen de Vlaamse havendag aangrijpen om de verschillende jobs in Haven Oostende te promoten. Haven Oostende is een motor van tewerkstelling; een belangrijk middel om de brain drain tegen te gaan en zo de toekomst van de stad te verzekeren”, zegt schepen Charlotte Verkeyn.

Havenweekend

Haven Oostende heeft er bovendien havenweekend van gemaakt. Zo was er zaterdag al de Port Oostende Charity Run ten voordele van 4Brain vzw. Deelnemers konden individueel of in teams van maximaal 3 personen een afstand van 5, 10 of 15 km afleggen doorheen het Oostendse havengebied. Haven Oostende wilde hiermee de bewoners in en rond Oostende en de bedrijven in het havengebied motiveren om extra aandacht te hebben voor hun gezondheid.

“Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu is iedere dag onze prioriteit. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die Haven Oostende opneemt, reikt verder. We zijn een veilige, haven en zijn daarom zeer verheugd om ons steentje bij te dragen door initiatieven op de zetten ten voordele van 4Brain vzw die ook de brede bevolking ten goede komen”, zegt Dirk Declerck, CEO – Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende.

85.000 bezoekers

Deze zesde editie van Havendag werd georganiseerd door Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Haven Oostende, Haven Genk en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaams overheid. In totaal waren er meer dan 160 activiteiten, verspreid over alle havens. De focus lag dit jaar op innovatie. Er daagden in totaal 85.000 bezoekers op.

(LB/Belga)