Minirock knalt met Rhea, DIRK. en Bulls on Parade

Op zaterdag 8 oktober krijgen we in de sporthal van Dominiek Savio in Gits een nieuwe editie van Minirock. Minirock werd gelanceerd door en voor bewoners van Dominiek Savio. Zo krijgen ook mensen met een beperking de kans om zich uit te leven op een festival.

De deuren zwaaien open om 17.30 uur en een half uurtje later zal de plaatselijke band Queen Golem door de luidsprekers galmen. Er zijn ook andere toppers als DIRK. en Rhea. Als afsluiter geeft Bulls on Parade, een tributeband van Rage Against The Machine, het beste van zichzelf. DJ Bertrand verzorgt een heuse afterparty.

Troef van Minirock is dat het toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen. Dankzij onze sponsors kunnen we dit initiatief blijvend organiseren. We rekenen alvast op een grote opkomst”, aldus de organisatoren van Minirock. (EVG)