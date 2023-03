Minifestival ten voordele van armoedeorganisatie Gandalf in Oostkamp

In zaal De Valkaart vindt op zaterdag 11 maart het minifestival BEATS plaats. Verwacht een opwindende avond met buikdans, oriëntaalse dans, Afrikaanse dans, hiphop en slam poetry. De opbrengst gaat integraal naar armoedeorganisatie Gandalf.

Het minifestival BEATS is het uitgebreide vervolg op het Azimés Bellydance Gala dat al sinds 2015 een vaste waarde is op de kalender van liefhebbers van buikdans en van ‘fusion’; dans op oriëntaalse leest geschoeid, maar dan toegepast op diverse muziekgenres.

Azimés Bellydance, de buikdansschool van de Brugse Christel Van de Capelle, staat opnieuw in voor de organisatie en opnieuw gaat de opbrengst naar het goede doel. Dat is dit jaar de vzw Gandalf, een lokale armoedeorganisatie die al jaren vakanties voor gezinnen in armoede organiseert.

“Nieuw dit jaar is dat het benefietoptreden wordt opgeschaald en in een ruimer zittend, veelkleurig kleedje wordt gestoken”, zegt Christel Van de Capelle. “Onder de noemer BEATS worden de soepele heupen van Azimés Fusion & Bellydance Collectief nu afgewisseld met een mix van verschillende podiumdisciplines.”

Opkomend talent

Getrouw aan de naam van het nieuwe evenement vormen ‘beats’ en dan vooral ‘beats per minute’ of BPM de rode draad doorheen de voorstelling. “Opkomend talent uit Brugge en wijde omstreken laat je alle hoeken van de kamer zien”, zegt Christel. “Er is muziek en zang met Angelo Atim, hiphop met Total Madness, Afrikaanse dans en percussie met Jali Kunda, en slam poetry met Nina Everaert. Dat zijn dus allemaal up-tempo performers die de harten van menig cultuurliefhebber minstens 150 beats per minuut moeten doen slaan.”

Deze kruisbestuiving wordt ondersteund door Code Dans van vzw Danspunt. Ze begint om 20 uur. Je betaalt 15 euro entree, plus 1 euro reserveringskosten.