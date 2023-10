Mills-handgranaat WOII gedetecteerd op strand De Panne

Voor de tweede editie van de metaal- en clean-upactie van Westcoast Detecting zakten zo’n 250 metaaldetectoristen uit het hele land, vooral uit Wallonië en Frankrijk, af naar het strand.

Organisator Christophe Decoussemaeker wil met deze actie anderen inspireren en zijn passie delen voor metaaldetectoren én voor het prachtige, weidse strand van De Panne. Toen een van de deelnemers tijdens de actie op een Mills-handgranaat stuitte, was Alex Decoussemaeker (student archeologie met een brede interesse voor WOI en WOII) er als de kippen bij om de politie te verwittigen, die op hun beurt DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) op de hoogte brachten.

“Dit is ongetwijfeld een restant van Operatie Dynamo”, verzekerde Alex. Kostbare of unieke schatten werden er dit jaar niet opgedolven, maar heel wat speurders trokken naar huis met een mooie prijs uit de grote prijzenpot ter waarde van 7.500 euro, waaronder gloednieuwe metaaldetectorsets. “We worden voor onze actie gesteund door het merk XP Metal Detectors, die ook instond voor een deel van de prijzenpot”, zegt Christophe.

“Gary Blackwell, de Britse vertegenwoordiger van XP is zelfs speciaal naar De Panne gekomen. Ik ben zeker tevreden over vandaag, want ik zie ook nieuwe gezichten, mensen die deze metaalzoekactie op het strand leuk vonden en aan de praat geraken met gepassioneerde metaaldetectoristen. Als we op deze manier nieuwe mensen kunnen warm maken voor deze boeiende hobby en tegelijk ons strand proper kunnen maken, is mijn dag geslaagd. Enerzijds zijn we er trots op dat we zo’n berg metaalafval bij elkaar hebben gekregen, maar eigenlijk is het triest dat het bij velen nog niet doordringt om respectvoller en zorgzamer te zijn voor ons milieu.”

Speurtocht

Ook Vincent Temperman uit Veurne was van de partij. “Dit is al meer dan 10 jaar mijn hobby, en ik ga regelmatig op speurtocht, op het strand en op het land.” Ook Pim Van Middelem uit Oostende kreeg het virus te pakken. “Vincent en ik hebben elkaar hier leren kennen. Voor mij is het een recente hobby: ik ben er nu zo’n twee jaar mee bezig.” (MVO)