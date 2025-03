Militariabeurs op oude kazernesite in Sijsele

Op zaterdag 22 maart organiseert Oostendenaar Dirk Angilis (60), een gepensioneerde marinier, een militariabeurs op de oude kazernesite in Sijsele. “Je vindt er onder meer uniformen, helmen en bajonetten. De vuurwapens zijn allemaal onbruikbaar omdat er geen munitie meer voor te verkrijgen is”, zegt Dirk.

Voor een militariabeurs heeft Dirk Angilis, voorzitter van de vzw Disabre Events, met de oude kazernesite in Sijsele alvast de ideale locatie gevonden. Hij kan er intussen al voor de vijfde keer gebruik van maken. “Maar het verhaal van de militariabeurs is al veel vroeger begonnen, namelijk in 2004 in de Vismijn van Oostende”, vertelt Dirk.

“Maar toen de vismijn grotendeels afgebroken werd, moesten we wel een nieuwe locatie zoeken. Ik ben ook lid van een vereniging die aan airsoft doet (een soort schietsport, red.) en toen we daarvoor een nieuwe locatie zochten omdat we in Oostende niet meer terechtkonden, gingen we ook eens kijken in de oude kazerne in Sijsele. We kregen toen jammer genoeg geen toestemming van het lokale bestuur maar ik had zo wel een geschikt onderkomen voor de militariabeurs ontdekt. En met onze beurs waren we dus wel welkom.”

Geen namaak

“De loods waarin onze beurs plaatsvindt, heeft alvast een prachtige lichtinval en is perfect voor dit soort initiatief”, gaat Dirk verder. “Voor wie niet vertrouwd is met het gegeven militaria: op de beurs worden onder meer helmen, bajonetten, uniformen en andere militaire toebehoren verkocht door zowel professionele standhouders als particuliere verzamelaars. Met dien verstande dat het allemaal echt objecten moeten zijn. Namaak komt er dus niet in. En wat de vuurwapens betreft, die zijn allemaal onbruikbaar omdat er geen munitie meer voor wordt verkocht of omdat ze onklaar zijn gemaakt. Je vindt er wapen van de jaren 1800 tot vandaag.”

Grootste beurs

“De wetgeving op dit soort beurzen is in ons land echt wel behoorlijk streng en volgens mij ook wel terecht. Wij zijn de grootste militariabeurs van Vlaanderen, met voorsprong. In Wallonië zijn er veel meer zulke beurzen en dat komt ook wel omdat daar veel minder controle op is. Dat onevenwicht stoort me wel enigszins, moet ik zeggen. Maar goed, we kijken uit naar een mooie beurs in Sijsele.”

Info: www.militariabeurs.com