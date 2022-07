Militair konvooi, boogschieten en granaatwerpen op eerste editie van Camp Lophem 40-45

Sven Muylle, Arnold Verhaeghe en Ramses Lerou organiseren op zaterdag 9 en zondag 10 juli een samenkomst met militaire voertuigen. “De eerste editie van Camp Lophem 40-45 heeft plaats in het prachtige kader van het Kasteel van Loppem”, klinkt het bij het organiserende drietal.

“Deze meeting van militaire voertuigen is een initiatief van vzw Camp Lophem. De opbrengst gaat dit jaar naar de aankoop van een elektrische duofiets voor de bewoners van ‘t Wit Huis in Loppem.” Gedurende het hele weekend is iedereen welkom om doorlopend de vele militaire voertuigen te bewonderen in het kasteelpark.

Randactiviteiten

“Er zijn ook nog tal van randactiviteiten. Zo komt er een heus activiteitenparcours rond de site met onder meer boogschieten, granaatwerpen en een doolhof. Het hele weekend kan het Kasteel van Loppem bezocht worden aan verminderde prijs.”

Op zaterdag vertrekt het militaire konvooi om 10.30 uur voor een rondrit van 45 km via Moerbrugge, Beernem en het Vloethemveld.

Doedelzakken

Het oorlogsdiner op zaterdagavond in de manege van het kasteel is volzet. Op zondagmorgen is er een ceremonie bij het monument van de gesneuvelde Canadezen en een rondgang door het dorp van Loppem met doedelzakken.

De opbrengst van het evenement is bestemd voor de aankoop van een elektrische duofiets voor de blinden en slechtzienden van ‘t Wit Huis in Loppem.