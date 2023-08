Midzomerfeest van Landelijke Gilde op zondag 20 augustus: Smullen en tractoren die brullen

Landelijke Gilde Poelkapelle is op zondag 20 augustus voor haar Midzomerfeest te gast in Huize Watervliet, bij Gilbert en Francine Degandt-Coppein in de Bruggestraat. Net zoals de vorige edities staat het hoevefeest in het teken van oldtimertractoren, met een rondrit en trekkertrek. “En de jongsten kunnen met een tuintractor de kleine broer van onze grote sleepwagen trekken.”

Het is een jarenlange traditie dat Landelijke Gilde Poelkapelle omstreeks ‘halfoogst’ een Midzomerfeest organiseert, dit jaar op zondag 20 augustus.

“Een pijler van het Midzomerfeest is het middagmaal. Dit jaar staat varkensfilet-carré met een waaier aan zomergroenten en frietjes op het menu”, zegt secretaris Ludwig Ceenaeme. “De tweede pijler is het oldtimertreffen voor tractoren. In de voormiddag is er een rondrit en ’s namiddag een aangepaste trekkertrek. Het is een vriendschappelijke krachtmeting, zonder klassement en zonder prijzen, gewoon voor de lol of voor de eer. Ondertussen kunnen de kinderen hun hart ophalen op het springkasteel. Naast het parcours van de trekwedstrijd is er een sleepbaan op kindermaat, waar de jongsten met een tuintractor de kleine broer van onze grote sleepwagen zover mogelijk mogen trekken.”

Gastvrij

Het Midzomerfeest vindt telkens plaats op het bedrijf van een van de leden van de Landelijke Gilde. “Gilbert en Francine Degandt-Coppein zijn opnieuw zo gastvrij om hun bedrijf open te stellen”, zegt Ludwig. “In het verleden heeft de Landelijke Gilde al meermaals van die gastvrijheid gebruik mogen maken. Het prachtige wandschilderij, een voorstelling van het landelijke leven doorheen de seizoenen in de jaren 40, wordt daarbij weer eens aan het grote publiek getoond.”

Inschrijven voor het middagmaal kost in voorverkoop 17 euro, de dag zelf is dat 19 euro. Kinderen kunnen kiezen voor filet-carré (14 euro of 15 euro) of een bakje frietjes met frikadel (6 euro). Kaarten kunnen gekocht worden bij de bestuursleden, bij de secretaris op telefoonnummer 0474 47 18 05 of via mail naar lg@poelkapelle.be. Aanmelden voor het oldtimertrefen kan bij Gerard Vanackere (057 48 56 53) of bij Gilbert Degandt (057 48 88 73). Het kan ook via mail: oldtimers@poelkapelle.be of via de website www.oldtimers.poelkapelle.be.