Midzomerfeest Landelijke Gilde Poelkapelle weer in vol ornaat: “Rondrit en trekkertrek met in totaal 120-tal oldtimertractoren”

Nadat de vereniging twee jaar een aangepaste versie moest organiseren bevat het midzomerfeest van Landelijke Gilde Poelkapelle op zondag 21 augustus opnieuw dezelfde ingrediënten als vanouds: oldtimertractoren, een hoevemaaltijd en trekkertrek.

Het midzomerfeest is al meer dan dertig jaar een traditie bij de Landelijke Gilde Poelkapelle en vindt dit jaar opnieuw plaats op de hoeve van Gerard Vanackere en Magda Vandermersch in de Eeckhoutmolenstraat 14 in Poelkapelle op zondag 21 augustus.

“We beginnen in de voormiddag met en een rondrit voor oldtimers in Langemark-Poelkapelle en groot-Zonnebeke”, vertelt Ludwig Ceenaeme, secretaris van Landelijke Gilde Poelkapelle. “’s Middags is er een hoevefeest met een lekkere maaltijd waarop iedereen welkom is, niet alleen de deelnemers aan de rondrit. In de namiddag begint omstreeks 14.30 à 15 uur dan een trekkertrek voor oldtimers.”

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 was de Landelijke Gilde ook gebonden aan de maatregelen voor de organisatie van hun evenement. “Vorig jaar was het een afgeslankte versie en in 2020 moesten we het zelfs uitstellen naar september omdat het in augustus verboden was”, zegt voorzitter Jan Halewyck. “Dan hebben we alleen de rondrit georganiseerd. We hebben dus wel iedere keer gezorgd voor een versie, binnen de coronabeperkingen.”

Oldtimers

Dit jaar kan de Landelijke Gilde opnieuw uitpakken met het klassieke programma. “We verwachten een 120-tal oldtimertractoren, zowel voor de rondrit als voor de trekkertrek. De trekkertrek is ook niet echt een wedstrijd. Het is een leuk onderonsje voor mensen die gepassioneerd zijn door oldtimertractoren. Deelnemen is belangrijker dan winnen”, vervolgt Jan. “Voor de feestmaaltijd – dit jaar staat filet-carré met een waaier aan zomergroenten en frietjes op het menu – hopen we op een 500-tal eters.”

Door corona ging een belangrijke mijlpaal in het bestaan van Landelijke Gilde Poelkapelle ongemerkt voorbij. “We bestaan nu 101 jaar. Normaal zouden we dat uitgebreid gevierd hebben, maar corona gooide ook daarvoor roet in het water. Er zijn nog plannen om alsnog iets te doen om dat jubileum te vieren, maar dat is voorlopig nog niet concreet. Het zou kunnen dat we ons eeuwfeest pas geven wanneer we 102 jaar oud zijn”, knipoogt Jan Halewyck.

(TG)