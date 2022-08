Middelkerke was een weekend lang het Nashville aan de Noordzeekust

Dansgroepen en muzikanten van internationale topklasse zorgden drie dagen lang voor de ontspannen country sfeer. Een openingsparade, de streetmarket en foodtrucks vervolledigden het gebeuren. Het Country & Western festival is een evenement voor iedereen die gek is van Country en Western en alles wat daarbij komt kijken.

Omwille van de werken aan de Zeedijk en het nieuwe casino ging het festival dit jaar door op het Marktplein. In de grote tent kon je luisteren naar dansbare countrypop en doorleefde bluegrass fiddles.

Wat ooit begon als een braderie van de lokale handelaarsbond is uitgegroeid tot een uniek en een van de grootste Country & Western festivals van Europa. In 2012 nam de vzw country new generation het over van de handelaarsbond en in tien jaar tijd werd het festival ieder jaar beter en mooier uitgebouwd.

Liefhebbers van het genre hebben steevast het voorlaatste weekend van augustus met stip genoteerd in hun agenda en komen uit alle uithoeken van België, Nederland, Duitsland en Frankrijk afgezakt naar Middelkerke.

Organisator Harry Carpij blikt tevreden terug: “De oorsprong van countrymuziek is de volksmuziek van voornamelijk blanke Amerikanen uit de arbeidersklasse die verschillende muzikale tradities van Europese immigrantengemeenschappen vermengden. Ook hier slagen we erin om er telkens een groot volksfeest van te maken. Dit jaar kwamen er 20.000 liefhebbers naar Middelkerke afgezakt om van de zee en het strand te genieten, maar ook om te dansen op de tonen van real good old country music.”

(PG)