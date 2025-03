Middelkerke presenteert haar vijf topevenementen van dit jaar

Middelkerke heeft in Casino SILT de vijf topevenementen voor 2025 voorgesteld. Deze ‘big five’ trekken jaarlijks veel volk naar de kustgemeente en stralen zowel regionaal als nationaal kwaliteit uit.

Streetmart – 14 & 15 juni

Een perfect gezinsevenement waarbij Middelkerke nog meer wil inzetten op een breed aanbod. In samenwerking met de lokale surfclub worden er leuke (water)sportworkshops georganiseerd. De ‘boho’-markt, dj’s en de indrukwekkende VW-busmeeting zetten de toon voor een zomer vol plezier aan de kust.

Bier aan Zee – 20 t/m 22 juni

Het succesconcept van Bier aan Zee blijft behouden: lokale verenigingen, ambachtelijke brouwers en klassieke biermerken brengen hun beste creaties naar de langste toog op de zeedijk. Nieuw dit jaar is het ‘sfeerterras’ op het Epernayplein, waar Bart van de Barbaar en Joris van de Baranquilla zorgen voor een gezellige ‘apéro meets afterparty’-sfeer.

Tastoe – 6 & 7 september

Tastoe viert de gastronomie van Middelkerke op het Sint-Laureinsstrand. Lokale chefs serveren hun signatuurgerechten in een sfeervol kader. Lekkere Westen-kok Pieter Van Rompaey (Marquize) ziet hierin een ideale kans om zijn culinaire kunsten te delen: “Tastoe is een fantastische gelegenheid om nieuwe klanten te ontmoeten en onze gastronomische passie te tonen.”

Champagneweekend – 14 t/m 16 november

Het officieuze kroonjuweel van de evenementen in Middelkerke. Elf viticulteurs uit Epernay en omstreken serveren hun ambachtelijke champagnes in de prachtige mezzanine en grote zaal van SILT. Middelkerke wil het hele verlengde weekend laten baden in de sprankel van champagne met culturele en sportieve randactiviteiten.

Magisch Middelkerke – kerstvakantie

Het meest sfeervolle kerstevenement van de kust, met een betoverende lichtbeleving in het Normandpark. De technische dienst van de gemeente zorgt voor een magische setting, terwijl er tal van winterse activiteiten op het programma staan. “We gaan opnieuw voor de meeste lichtjes en de meeste magie!” zegt Elisabeth Cys van de dienst evenementen.

Middelkerke zet in op uitstraling

Schepen voor Toerisme en Evenementen Natacha Lejaeghere onderstreept het belang van deze evenementen: “Streetmart, Bier aan Zee, Tastoe, het Champagneweekend en Magisch Middelkerke zijn de hoogtepunten van onze evenementenkalender. We werken samen met sterke partners en ondernemers om deze evenementen nog sterker te maken.”

Volgens Rosalie Verlinde, diensthoofd Toerisme en Evenementen, zijn de topevents cruciaal voor de toeristische uitstraling van Middelkerke: “We zetten al jaren in op seizoensverbreding. Onze topevenementen trekken bezoekers buiten de drukke zomermaanden en genereren een belangrijke economische return voor horeca en ondernemers. We blijven innoveren en versterken onze evenementen om Middelkerke als topbestemming te profileren.”

Naast deze vijf topevenementen blijven ook andere evenementen de kalender kleuren, zoals Hupsakee tijdens de schoolvakanties, Apéro Sundays, Parkies, Kweetniehoeleuk en de Noordzeefakkeltocht in de zomer. Grote media-events als Tien Om Te Zien en sportieve toppers zoals Beach Jumping en het EK Cyclocross vervolledigen een rijk gevulde jaarkalender.