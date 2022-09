Middeleeuws belevingsweekend herdenkt Slag bij Westrozebeke: “Met toernooi en wapenstand”

De gemeente heeft een uitgebreid herdenkingsprogramma klaar rond de Slag bij Westrozebeke. Die vond 640 jaar geleden plaats aan de voet van de Goudberg. Een leger van opstandige Vlaamse steden verloor er de strijd tegen het Franse leger. Het programma gaat op zaterdag 24 en zondag 25 september van start met een middeleeuws belevingsweekend op het Westrozebeekse dorpsplein.

“Tijdens de Honderdjarige Oorlog die plaatsvond van 1337 tot 1453 woedde in Vlaanderen een hevige interne strijd”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “De spanningen tussen de graaf van Vlaanderen en de stedelijke elite – met Gent op kop – namen steeds verder toe. Toen Brugge van de graaf de toestemming kreeg om een kanaal naar Deinze te graven, schoot dit bij Gent in het verkeerde keelgat. Er ontstond een groot conflict waarbij de graaf de hulp inriep van zijn schoonzoon Filips de Stoute. Het conflict werd op 27 november 1382 uitgevochten in de Slag bij Westrozebeke. De Vlamingen verloren het pleit. Hun achterhoede vlucht, achtervolgd door plunderingen en moorden door de Fransen in de omliggende gemeenten. Alleen Westrozebeke bleef gespaard door een rode draad die Maria ter bescherming rond het dorp zou gespannen hebben. Na de Slag bij Westrozebeke werd een Maria-Ommegang ingericht en doken kapelletjes op in het centrum.”

Riddertoernooi

“De historische veldslag en de Ommegang vormen de rode draad tijdens een uitgebreid programma ter gelegenheid van de 640-jarige herdenking”, vertelt cultuurschepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld). “We bundelen daarvoor onze krachten met cultuur- en erfgoedplatform BIE, woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze, speelboerderij ‘t Ganzengoed en tal van vrijwilligers die rond erfgoed werken. Het startschot van de herdenking wordt op 24 en 25 september gegeven met een middeleeuws belevingsweekend op het Westrozebeekse dorpsplein. Je maakt er kennis met het dagelijkse leven van de late middeleeuwen. Zo slaat een middeleeuws kampement zijn tenten op in het centrum volledig met keuken, wapenstand, ambachtslui, bedelaars en muzikanten. Het publiek kan er kruisboogschieten, munt slaan en zwaardvechten. Op zaterdag kan je een ritje maken op de middeleeuwse paardenmolen en op zondag volgt een roofvogeldemonstratie. Tijdens het weekend start ook het riddertoernooi. Daarbij kunnen teams van twee tot zes personen elkaar uitdagen in een volksspel dat kubb en petanque combineert. Ze strijden voor een plaatsje in de finale op 27 november in speelboerderij ‘t Ganzengoed.”

Tentoonstelling

“Naast het middeleeuws belevingsweekend staan nog tal van andere zaken op het programma”, weet Aline Verbeeck van erfgoedcel TERF. “Zo is er op 25 september een drie kilometer lange erfgoedwandeling die het verhaal vertelt van de Slag bij Westrozebeke en de bijhorende Mariaverering. De tocht start om 10 uur bij het Arteveldemonument op de Juul de Windeplaats. Deelnemen kost 3 euro en 1,50 euro met vrijetijdspas. Er dient vooraf ingeschreven te worden via www.staden.be/activiteiten. Verder is er ook de tentoonstelling rond Mariadevotie in dienstencentrum De Dorpsplekke in de Dorpsstraat 67. De expo loopt van 12 tot en met 27 oktober, telkens van 14 tot 17 uur open op maandag, woensdag, zaterdag en zondag”.

“Op 27 oktober om 14 uur vertelt Julie Aerts, adviseur religieus erfgoed, in zaal Rinus van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze in de Dorpsstraat 67 over de processiecultuur in Vlaanderen, onder andere in Westrozebeke”, pikt Hugo Vervenne van TERF in. “Op 24 november stelt doctor in de moderne geschiedenis Hendrik Callewier om 19.30 uur zijn nieuw boek over de middeleeuwen voor. De Slag bij Westrozebeke krijgt daarbij extra aandacht. De voorstelling vindt plaats in speelboerderij ‘t Ganzengoed in de Wallemolenstraat 10.” (CB)