Meulebeke klaar voor bruisende Berenfeesten

Met de Berenfeesten 2022 haken de inrichters (het gemeentebestuur en de leden van de gemeentelijke feestcommissie) op zondag 3 juli 2022 terug hun feestprogramma vast aan de traditie. Een dag vol gratis vermaak voor jong en oud dat geserveerd wordt op het marktplein (tussen kerk en gemeentehuis) en in het park.

“Onze Berenfeesten beginnen om 10 uur met het ridderen van Carlos Delaere (Larry) in de Orde van de Grote Beer”, openen voorzitter Filip Vanluchene en de secretaris Lobke Devolder.

“Het aperitiefconcert dat hierop volgt, wordt geserveerd door Marino Noppe en band. Maxwell Street staat garant voor doorleefde Chicago blues en opzwepende funkblues. Om 14 uur start het eigenlijke feestprogramma met het verenigingsspel MB-challenges.”

“Competitiviteit, een vleugje nostalgie en veel fun gegarandeerd. Inschrijven kan via berenfeestenmeulebeke@gmail.com. Opgelet: er kunnen slechts 16 teams deelnemen. Om 15 uur opent dan het speelparadijs voor kinderen de deuren met een volledig speeldorp.”

“Om 17 uur schreeuwt Yves Segers het van de daken vanop het hoofdpodium. Daarna brengt turnclub Rap en Knap een staaltje van hun kunnen, dit naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.”

Bère Total podium

“In het park, op het Bère Total podium, opent Noise Til om 18 uur de muzikale boeken. Bij deze groep vinden we Meulebekenaar Tom Bottelberge terug. Om 18.15 uur wordt er op het hoofdpodium echt vuurwerk verwacht met de West-Vlaamse Camille die ook als Miss Poes The Masked Singer won. Zij wordt om 19 uur opgevolgd door De Romeo’s, de meest aanstekelijke live jukebox met de grootste hits.”

“Op het Bère Total podium is het om 19.30 uur tijd voor Pablo Honey, met een tributeproject. Potige gitaarmuziek verzekerd! Om 20 uur treedt Mama’s Jasje aan op het hoofdpodium. Meezingen uit volle borst is hier de boodschap. Omstreeks 21.30 uur zorgt de partyband Dhont & The Hitman voor steengoede covers, gebracht op een ongenaakbare wijze. The Amazing Flowers zorgen om 22 uur voor een visuele show met muzikale stijlen als disco, dansbeats, pop, rock die naadloos in elkaar vloeien.”

“Een gedroomde afsluiter op het hoofdpodium. Omstreeks 23.30 uur zetten Ilsen & Verhulst de menigte in het park in beweging. Met hun enthousiasme, energie en fantastische muziek gaat men in het park zeker door het dak. Zij worden om 00.30 uur opgevolgd door Snapback, winnaar van MNM Start to DJ in 2016.”

“Hij was al actief op Tomorrowland, Treehouse festival en Balaton Sound. De eindsound is voor Meulebekenaar DJ Robex, die zorgt voor een waardige afsluiter van deze Berenfeesten”, klinkt het.