Metejoor en K3 kleuren de zomer op Kids Festival in Oostende

De tweede editie van het Ostend Kids Festival wordt deze zomer nóg straffer dan vorig jaar. Een veel groter podium, 10 uur té gek speelplezier en een sterke affiche garanderen duizenden kinderen op zaterdag 8 juli een indrukwekkend meezingfeest op de ACEG Wellington Renbaan in Oostende. Met de Ketnetband, Mega Mindy en Samson & Marie oogt de middag sowieso veelbelovend. K3 en hitmachine Metejoor krijgen iedereen aan het dansen, springen en zingen.

“De Ketnetband zal met een knettergekke show het programma openen. Elk kind is gek op Gloria, Maureen en Gio. Dus de sfeer zit meteen goed. K3, dat zijn 25ste verjaardag viert, zal daarna al voor een eerste hoogtepunt zorgen met hun enthousiaste meezingers. Vanaf 16 uur volgen Mega Mindy en Samson & Marie, ook al enorm populair bij het jeugdige volkje en tegen 18.30 uur zullen ook de vele ouders wild enthousiast zijn”, weet organisator Niko Geldhof. “Dan is er Metejoor Live in concert.”

Mooie locatie

Je betaalt 34 euro voor deze namiddag vol entertainment. “Je zit op de best mogelijke locatie,” besluit Niko Geldhof, “op 150 meter van de zee. De hippodroom is een perfect afgesloten veilige plek voor kinderen, met enorm veel ruimte. En bovendien is de site supermakkelijk bereikbaar. Je parkeert aan de rand van de stad en neemt de tram tot voor de deur van de ACEG Wellington Hippodroom. Hoe simpel kan het zijn.”

Voor bedrijven of groepen zijn er uitgewerkte VIP-arrangementen van 99 euro per persoon. Dan volg je alle optredens vanop een VIP-terras, geniet je van het beste uitzicht vanuit de Kidibul Lounge en worden je gasten verwend met vol-au-vent met frietjes, een open bar, oliebollen en heerlijke snoepjes.