Meteen veel volk op eerste dag Grensrock in Menen

Na twee jaar stilte weerklinkt er weer livemuziek in Menen. En na twee decennia rocken in het Brouwerspark strijkt Grensrock voor het eerst neer in Park Ter Walle. De eerste avond van het gratis festival lokte meteen veel volk. Het publiek wist de nieuwe locatie best wel te smaken. “Veel beter dan het Brouwerspark”, “Supergezellig”, “Veel meer een festivalgevoel”, zo klonk het unaniem uit vele monden.

Organisator en voorzitter Tim Lefever en ondervoorzitter Johan Descamps tonen zich tevreden over het verloop van de 33ste editie van Grensrock. “Wat hier vanavond gebeurt, is echt zot. Dit is echt boven alle verwachtingen en doet het beste verhopen voor morgen. Ik schat dat er vanavond zo’n 5000 festivalgangers aanwezig zijn. In de VIP-ruimte alleen al ontvangen we 650 mensen. We kunnen rekenen op de hulp van zo’n 270 medewerkers”, zeggen ze.

“Er is een aangename sfeer, het gevoel van ‘eindelijk weer’ overheerst. Iedereen is ons erg genegen. We zijn een van de weinige gratis festivals en dat weten de mensen dat in deze tijden van inflatie te appreciëren. Iedereen is uitgelaten en de weergoden zijn ons op deze eerste festivaldag alvast goedgezind. In vergelijking met de voorbije edities in het Brouwerspark zien we dat de festivalgangers op de festivallocatie zelf blijven hangen. Er wordt niet meer voortdurend heen en weer gependeld naar de Grote Markt”, aldus Tim Lefever. (CB)