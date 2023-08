Metalfestival Alcatraz in Kortrijk telt recordaantal bezoekers tijdens vijftiende editie

Metalfestival Alcatraz mag spreken van een recordeditie. Zo zakten 45.000 festivalgangers afgelopen weekend af naar Kortrijk. De vijftiende feesteditie bleek, mede dankzij het goede weer, een succes.

Het festival werd donderdagavond al op gang getrapt met een preparty met enkele tributebands. Vrijdag opende de Zweedse metalband Eleine het festival officieel op de Prison Stage. Later speelden nog namen als Mad Sin, Dismember en Agnostic Front.

Recordeditie

De organisatie spreekt van een geslaagde recordeditie. “Alles is goed verlopen, er waren geen incidenten en het was ideaal festivalweer. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een topeditie van te maken”, zegt organisator Bernard De Riemacker. Waar er vorig jaar nog 32.000 bezoekers naar De Lange Munte in Kortrijk kwamen, waren dat er dit jaar maar liefst 45.000.

Voor de vijftiende editie werden er ook tal van extra’s voorzien. “We hebben er voor gezorgd dat er op alle vlakken een optimale beleving was. Er waren veel extra’s en ook de VIP is aangepast”, zegt De Riemacker. “Er volgt nog een evaluatie over wat goed was en wat beter kon, maar we willen zeker nog meer inzetten op die beleving. Er moet eigenlijk altijd iets te doen zijn.”

Zondagavond sluit headliner Electric Callboy het metalfestival nog af.