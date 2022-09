Met twee jaar vertraging: Lichtervelde maakt zich op voor 25ste Folklorefeesten

We hebben er lang op moeten wachten, maar dit weekend is het eindelijk zover: de 25ste editie van de Folklorefeesten in Lichtervelde. Orgelpunt wordt de wereldrecordpoging ‘reuzepolonaise’ op zondag. “Het wordt één groot feest”, klinkt het bij de organisatie.

Vier jaar is het ondertussen geleden dat de Folklorefeesten voor het laatst plaatsvonden in Lichtervelde. 2020 moest met de 25ste editie een feestjaar worden, maar ging helaas de geschiedenis in als het coronajaar.

Maar: uitstel is geen afstel. En dus vindt dit weekend eindelijk dan toch die langverwachte jubileumeditie plaats. Met ook een nieuwigheid: op vrijdagavond is er een Bal Populaire. Om 20 uur gaan de deuren van De Schouw open voor een avond vol muziek en vertier.

The Lovebirds, A Murder In Mississippi en Monsieur Sandèr zorgen voor de nodige ambiance. Lichtervelde Klinkt luidt dan ook het thema dit jaar: omdat er het hele weekend muziek zal weerklinken, maar ook omdat we eindelijk kunnen klinken op dat mooie jubileum.

Stoet en stunt

Zondagnamiddag vindt het hoogtepunt van de Folklorefeesten plaats. Eerst vertrekt een stoet aan het station richting de Marktplaats. Fanfares, doedelzakspelers, harmonieën, accordeonspelers en andere muzikale groepen trekken door de Statiestraat en de Marktstraat.

Wie verkleed wil meestappen, meldt zich om 13.15 uur aan de Statieplaats. Vanaf 14 uur vindt dan op de Marktplaats de folkloremarkt plaats, met demonstraties van ambachten, een bier- en smulmarkt, volksspelen en een optreden van Kobe Sercu.

Het Folklorecomité knoopt bovendien opnieuw aan met een oude traditie: een stunt. Rond 15.30 uur willen ze met 500 mensen een reuzepolonaise dansen op de tonen van Leef van André Hazes Jr. De eerste 500 deelnemers krijgen trouwens een gratis Piro Tripel.

“Het wordt één groot feest”, zegt Dries Dekeersgieter van het 13-koppige Folklorecomité. “We staan te popelen om de Lichterveldenaren weer te laten feesten in folklorestijl. Hier hebben we weer een jaar naartoe gewerkt.”