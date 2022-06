“Met Garage Dochy komen we graag naar buiten op de Batjes”

Garage Dochy, verdeler van Mazda en Isuzu, staan met hun stand op de parking aan de Wijngaardstraat. “Het is onze zesde deelname aan de Izegemse Batjes”, zeggen zaakvoerders Steven Dochy en zijn vrouw Liesbeth Tjampens.

Garage Dochy is al 43 jaar actief als hoofdverdeler en concessionaris van de merken Mazda en Isuzu. Steven’s ouders, Marc Dochy en Christine Vandewaetere, begonnen in 1978 met de garage in de Kortrijksestraat op de hoek van de Slagmeersenstraat. Steven stapte in 2000 in de zaak en sinds 2015 zijn Steven en zijn vrouw Liesbeth Tjampens de zaakvoerders.

“Op 2 november 2017 namen we onze intrek in de nieuwe autohandelszone in een nieuwe garage in de Minervastraat 1, vlakbij Frunpark en meubelzaak Top Interieur”, zeggen Steven en Liesbeth. Ze verklapten toen aan onze redactie dat dit hun beste beslissing ooit was, omdat de garage zovele jaren op een betrekkelijk kleine oppervlakte moest gerund worden. “De autohandelszone is een heel goede ligging voor onze garage.”

Zesde deelname

De Garage Dochy doet dit jaar al voor de zesde keer mee aan de Izegemse Batjes. “De vorige edities, vanaf 2016, stonden we op de Grote Markt en dat was uiteraard de centrale plaats van de Batjes waar zowat iedere bezoeker wel eens voorbijkwam”, zeggen ze. “Dat was een topplaats, waar we de vorige edities toch met een 20-tal wagens stonden. In zo’n batjesweekend verkochten we ook heel wat auto’s. Nu is er op de Grote Markt geen autoshow meer, maar wel allerlei animatie. Wij staan nu met onze stand op de parking van de Wijngaardstraat. Geen Grote Markt, maar toch ook een mooie locatie. Voor ons is het als garage gewoon belangrijk dat we ook eens naar buiten komen bij dergelijke evenementen. Mensen die van plan zijn om nu of in de nabije toekomst een nieuwe of een tweedehandsauto te kopen, zullen er alle mogelijke informatie in een ongedwongen sfeer kunnen krijgen en ook de nieuwe modellen kunnen zien. De Batjes zijn wel een beetje op een andere leest geschoeid en we willen ook nu niet ontbreken. Wie niet waagt, niet wint!”

Elektrische wagens

Op de parking van de Wijngaardstraat zullen Steven, Liesbeth en hun team graag de nieuwe modellen, stockacties en mooie tweedehandsauto’s tonen. “We pakken uit met het Mazda- en Isuzu-gamma, van auto’s: benzine, hybride, en uiteraard ook veel aandacht voor de elektrische auto’s. Onze stoere Isuzu pick-up zal ook te zien zijn.” (IB)