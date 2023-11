Met ‘Fooddinner’ voetbal op het menu bij GD Ingooigem

Zaterdag 25 november organiseert voetbalclub GD Ingooigem opnieuw een Fooddinner. Een tweejaarlijks evenement met als slogan ‘proef de echte voetbalsfeer’. Die voetbalsfeer toveren ze op het bord aan de hand van een viergangenmenu. Dit om de sponsers te bedanken, maar ook om de werking van de club te financieren.

Bij de Groene Duivels in Ingooigem zal zaterdagmiddag eerst worden gekokkereld, maar vooral worden gegeten, alvorens de spelers van de eerste ploeg hun voetbalschoenen aantrekken. Met Fooddinner willen ze allereerst de sponsors bedanken en mee betrekken in het verhaal van de voetbalclub. Daarnaast dient het initiatief uiteraard ook om de kas te spijzen zodat de club kan investeren in de jeugd en de eerste ploeg.

De laatste jaren waren dan ook niet altijd even gemakkelijk. Corona eiste zoals bij iedere vereniging zijn tol. Maar ook de energieprijzen waren een domper op de financiële feestvreugde. “Een voetbalclub levensvatbaar houden, is niet altijd even gemakkelijk. Inschrijvingsgeld dekt maar een klein deel van de kosten dus organiseren we verschillende evenementen om het hoofd boven water te houden. Daarnaast werken we ook goed samen met de gemeente en houden we de vinger aan de pols”, zegt bestuurslid Karel Deman. Op sportief vlak schoot de eerste ploeg goed uit de startblokken. Halfweg staan ze op een mooie derde plaats met 19 punten. Na het ‘dinner’ staat er een belangrijke match op het programma. GD Ingooigem neemt het op tegen de vierde in de stand, K. S. K. Geluwe.

Beter dan verwacht

Vorig jaar eindigden ze nog 8ste, dus die derde stek had voorzitter Guy Damman niet verwacht. “We staan heel mooi derde na elf matchen. De ploeg speelt meer volwassen en onze vijf versterkingen van dit jaar doen het meer dan degelijk. Kampioen worden, zal heel lastig zijn, maar met GD Ingooigem streven we vooral naar een gezond klimaat voor zowel onze jeugd als eerste ploeg. Het belangrijkste is dat ze plezier maken”, stelt Guy. (TV)