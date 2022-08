Met bijna 17.000 bezoekers recordopkomst voor Campo Solar

Met bijna 17.000 bezoekers kijken organisator Karel Standaert en zijn team terug op een bijzonder geslaagde zesde editie van Campo Solar, het sfeervolle muziekfestival tussen de maïs en de zonnebloemen in de Damse polders.

Na twee edities die in 2020 nog in meer in en in 2021 in mindere mate beïnvloed werden door de coronacrisis keken de organisatoren van Campo Solar in Damme dit jaar uit naar een festival zoals in de grote dagen: met een massa volk en zonder ook maar enkele beperking.

En dat hebben ze ook gekregen. “Voor het eerst was de zaterdag al volledig uitverkocht in de voorverkoop en het totale aantal bezoekers ligt tussen de 16.500 en de 17.000. We moeten alles nog eens goed bekijken maar dat is het zo ongeveer wel”, zegt organisator Karel Standaert.

Camping

“Daarmee hebben we een record bereikt qua bezoekersaantal. Voorheen haalden we immers net iets minder dan 15.000 bezoekers. Het prachtige weer, de aantrekkelijke affiche en het feit dat corona nu wel heel helemaal, of toch nauwelijks, nog een issue is spelen daar natuurlijk in mee.”

Voor het eerst sinds de start in 2017, toen het nog een gratis festival was, zorgde de organisatie ook voor kampeergelegenheid bij het terrein en ook dat bleek een schot in de roos. “Onze stijgende populariteit zorgt er ook voor dat we meer bezoekers krijgen van verder af dus daarom leek het ons wel interessant om ook plaats te bieden voor mensen die bij het terrein willen overnachten. Dat waren er bijna achthonderd: zowel mensen met tentjes als caravans en mobilhomes”, zegt organisator Karel. “De kampeerders waren er echt om van het ‘campo-gevoel’ te genieten dus we hebben nauwelijks problemen gehad op de camping.”

Groeimogelijkheden

“Ook op het gehele terrein zelf waren er quasi geen problemen, enkele alcoholintoxicaties die we elk jaar wel hebben niet te na gesproken. We anticipeerden al op een mogelijk hogere opkomst met nog meer bars, meer hoge ‘viewpoints’ over het terrein en ook een overdekte ‘stage’ waar zowel artiesten als bezoekers terecht konden bij al te felle zon of regenweer, al bleek dat laatste alleszins geen issue.”

Karel Standaert kijkt alvast bijzonder tevreden terug op de jongste editie. “Kunnen we qua publieke opkomst nog groeien? Misschien wel, er is nog wel potentieel om meer weiland te gebruiken maar ik kan nu nog niet zeggen of dat echt wel de bedoeling is. Campo Solar moet vooral een leuk en sfeervol familiefestival blijven. We gaan nu bekijken of we creatief nog kunnen groeien maar of we nog meer publiek willen of kunnen ontvangen; dat is zeker nog niet duidelijk. Laat ons nu vooral nog even nagenieten van het geslaagde evenement.”