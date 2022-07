Merkem gaat even terug in de tijd

Op 14 augustus is Merkem weer volop in de ban van folklore. De Zwartrokers van Toen organiseren opnieuw de oldtimermeeting, barbecue en kunst- en ambachtenmarkt, goed voor een hele dag gezelligheid.

“Om 9 uur starten de rondritten voor oldtimers, wagens en tractoren. Om 11 uur start de kunst- en ambachtenmarkt, met een zeer gevarieerd aanbod, zowel klassieke als moderne kunst en bijzondere ambachten die gedemonstreerd worden”, vertelt mede-organisator Luc Debergh.

“Onze alom bekende en geprezen uitgebreide barbecue start om 11.30 uur, om 14 uur volgt het namiddagprogramma in openlucht. De stationaire motoren draaien, alle rollend materieel is tentoongesteld, de kunstenaars en de ambachtslieden laten met trots hun werken zien en reus Jan van Klerken komt op bezoek.”

Muziek

“Ondertussen wordt de muzikale noot verzorgd door het duo Cliff en Katrien die met hun prachtige duetten en leuke meezingers een zonnige sfeer en volop ambiance brengen. Voor de kinderen zijn er gekke fietsen, een springkasteel en tal van andere animatie voorzien. Over het hele parcours is er altijd wat te beleven zo kan men er mijmeren bij machines en werktuigen uit opa’s tijd. Vanaf 9 uur tot 17.30 uur kan men gratis op het afgesloten parcours komen genieten.”

Het evenement vindt plaats in de Stationstraat en voor een deel ook in de omliggende straten. Wie wil aanschuiven voor de barbecue kan hiervoor inschrijven via de website, de kostprijs is voor volwassenen 20 euro en 12 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wie wil deelnemen aan de oldtimermeeting of aan de kunst- en ambachtenmarkt kan via de website inschrijven. Zowel voor de oldtimermeeting als voor de barbecue is de uiterste inschrijvingsdatum 10 augustus en dat via de website: http://www.dezwartrokersvantoen.be.