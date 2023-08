Mercedes pakt tijdens Zoute Grand Prix in Knokke uit met indrukwekkend kunstwerk

Voor heel wat van de bezoekers van de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist zijn de honderden historische en moderne wagens die op het event te bewonderen zijn heuse ‘kunstwerken op vier wielen’. Maar dit jaar kan je dat ook letterlijk nemen. Autopartner Mercedes-Benz brengt namelijk het even unieke als opvallende kunstwerk ‘Project Mondo G’ naar de Zoute Grand Prix.

Het kunstwerk werd in het voorjaar onthuld tijdens de London Fashion Week en is sindsdien aan een wereldtournee bezig waar het op zeer selecte events aan het grote publiek wordt getoond. De Zoute Grand Prix staat in het rijtje van exclusieve locaties onder meer naast Pebble Beach (California, USA). Het kunstwerk zal te bewonderen zijn in de gloednieuwe ZOUTE GALLERY by EY. Deze ruim 7.000 m² grote tent verrijst op het strand tegenover het geheel vernieuwde Albertplein.

Het kunstwerk combineert de karakteristieke kenmerken van de iconische G-Klasse met de even iconische puffer jacket van modegigant Moncler. Het hoekige design van de offroader en de zachte vloeiende lijnen van de gewatteerde jas, vormen een interessant contrast. De samensmelting van deze tegenstellingen leidt tot een indrukwekkende sculptuur van maar liefst 4.6 meter lang, 2.8 meter hoogte, 3.4m breedte (met wielen) en een gewicht van 2.5 ton. (MM)