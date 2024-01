Menne viert 45ste uitgave op 9, 10 en 11 augustus metonder meer Luc Steeno en De Romeo’s

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus worden de 45ste Mennefeesten gehouden in een imposante feesttent op de hoek van de Bruggestraat en het Molleveld. Omdat de Menne ter gelegenheid van dit jubileum talrijke bekende artiesten op de affiche zet, zijn we er nu al vroeg bij met het eerste nieuws over deze succesvolle feesten.

De Menne zag het levenslicht op het Mennehoveke in de Zwanestraat. Vele jaren later verhuisde men naar een weide vooraan in de Zwanestraat, om nu al meerdere jaren gesetteld te zitten in de Bruggestraat, dichtbij de vroegere Heilig-Hartkerk. De Menne bleef maar groeien, zodat er ooit sprake was dat men dit terrein zou verlaten en eventueel zou verhuizen naar een imposant stuk landbouwgrond achter Bar Doxx (het vroegere café Het Leestje), maar weliswaar gedeeltelijk op grondgebied Meulebeke.

Toen kwam echter corona. Eén jaar vierde de Menne geen feest, anders zat men nu aan uitgave 46 in plaats van 45. Na corona werd alles duurder en daalde ook het aantal trouwe medewerkers, waardoor het huidige bestuur besloot geen risico’s te nemen en op dezelfde plaats verder drie dagen lang feest te vieren. Ruim 30 jaar was Gèry Vanneste voorzitter van deze Mennefeesten. Daarna werd hij opgevolgd door Bart Buyse, die 13 jaar aan het roer stond. Twee jaar geleden nam Cedric De Backere de functie van voorzitter over.

Dure artiesten

Cedric De Backere uit Meulebeke – maar afkomstig uit de Zwanestraat of de straat waar de Mennefeesten ontstonden – ziet de toekomst voor de Mennefeesten nog altijd zitten, alhoewel het voor organisatoren niet altijd even gemakkelijk is. “In september 2023 schoten we – samen met het team – opnieuw in actie om onze jubileumuitgave voor te bereiden. Een feestje zoals de Menne regel je immers niet in één nacht”, glimlacht Cedric. “We gaan er vol voor om er opnieuw een spetterende editie van te maken. Als ik met collega-organisatoren praat, dan botsen we wel op gelijke obstakels, maar problemen zijn er om opgelost te worden. Het is niet meer evident om een programma op te stellen. Beginnende artiesten worden zeer snel op een voetstuk gezet en krijgen een stevig prijskaartje mee. Dat is spijtig.”

“Daarom dat we verder respect hebben voor de gevestigde waarden binnen het Nederlandstalige lied die hier minder in meegaan. Deze artiesten ontvangen we met veel plezier op onze feesten. Een ander probleem is het vinden van voldoende vrijwilligers, die willen helpen om onze feesten te ondersteunen bij de opbouw van de tent, organisatie tijdens de feesten, afbraak… Dat blijft een serieuze uitdaging. Gelukkig kunnen we terugvallen op een gemotiveerde bende die zich belangeloos inzet voor onze feesten. Die vrijwilligers zetten we alvast op zaterdag 27 januari in de kijker en trakteren we op een hapje en een drankje. Maar een extra helpende hand kan zeker geen kwaad.”

Dartstornooi

“Vorig jaar zorgden we voor wat vernieuwing en we trekken die lijn door. Ons dartstornooi was een schot in de roos, waardoor er dit jaar een tweede uitgave volgt. We zorgen ook voor een ambianceparty én denken aan de gezinnen op zondag. We gaan ons jubileumprogramma nog niet volledig verklappen, maar toch willen we al het volgende kwijt. Op vrijdag is er onze traditionele seniorennamiddag, met optreden van Steve Tielens en in aanwezigheid van Johnny Clarysse. Daarna volgt het dartstoernooi en is er ook de kaarting.”

“Op zaterdag hebben we opnieuw een ambiance-avond met talrijke optredens. Drie namen wil ik nu al verklappen: Luc Steeno, De Romeo’s én De Toape Geraapte. De avond sluiten we af met een lokale dj. Op zondagmiddag starten we met onze traditionele receptie voor sympathisanten en buurtbewoners. In de namiddag staat het gezin centraal. Niemand minder dan Piet Piraat komt langs voor de kinderen. In de vooravond is er een optreden van De Wilfrieds, met aansluitend Johan Veugelers. De Mennefeesten 2024 worden afgesloten met de Johny Turbo Alive Band”, klinkt het nog.