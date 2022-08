Menne Ambiance Party met onder meer Laura Lynn en Sergio in Ingelmunster

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur viert de Menne feest in een feesttent op de hoek van de Bruggestraat en het Molleveld in Ingelmunster.

Zaterdagavond is er de Menne Ambiance Party met optredens van Laura Lynn, Wim & Charles, Abba4U, Sergio, Omdat Het Kan Soundsystem, Jettie Pallettie, Yves Segers en Swoop. De Menne trekt de kaart van een avond vol ambiance.

Een kaart in voorverkoop kost 20 euro, aan de deur 25 euro. Op zondagmiddag is er een zomers aperitief met The Almost Swinging Jazzband. In de vooravond is er dan een kippenfestijn met aansluitend een dansfeest.

(PADI)