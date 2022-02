Menen trakteert inwoners op alternatief kerstfeest: ‘Vijgen na Pasen’

Door de pandemie vielen de Nieuwjaarsloop, Kerst in Lauwe en carnaval weg, maar nu de coronacijfers de goede kant uitgaan, kondigt het stadsbestuur enkele nieuwe activiteiten aan. De opvallendste is ‘Vijgen na Pasen’, op 23 april. “Een alternatief voor Kerst in Lauwe”, lacht kersvers schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele.

“Binnenkort gaan we onze inwoners verrassen met nieuwe evenementen. Het kindercarnaval, de verkiezing van Prins Carnaval en de stoet werden geschrapt maar in de plaats daarvan organiseren we van zaterdag 12 tot en met woensdag 16 maart een carnavalkermis voor de kinderen. Dat moet voor extra sfeer en gezelligheid zorgen in het centrum. Op zaterdag 2 juli organiseren we samen met onze lokale carnavalsverenigingen een zomercarnavalsfeest op de Grote Markt, wat zal kaderen in ons zomeraanbod van Boulevard Solar. In nauw overleg met onze carnavalisten wordt er iets leuks uitgewerkt.”

Vijgen na Pasen

Op zaterdag 23 april staat een alternatief voor Kerst in Lauwe op het menu. Men koos voor ‘Vijgen na Pasen’Lauwe. Verenigingen uit Groot-Menen zijn zoals tijdens Kerst in Lauwe welkom om een standje uit te baten op de Plaats. Een geanimeerde rommelmarkt voor en met inwoners van Groot-Menen moet de kerstmarkt vervangen. Ook het Applauws zal in het verhaal betrokken worden. Daar zal men animatie voorzien voor de allerkleinsten.

Bloemenmarkt en Urban Run

“Maar er valt nog meer te beleven” aldus de schepen. “Op zaterdag 30 april organiseren onze vrijetijdsdiensten de bloemenmarkt met de eerste Urban Run die in eerste instantie voorzien was op 14 januari tijdens de Nieuwjaarsloop. De bloemenmarkt stoppen we na twee geschrapte edities in een nieuw kleedje, we koppelen er de wekelijkse zaterdagmarkt aan vast. Er is ook een wandeling voor nieuwe inwoners én de Urban Run, een recreatieve loop van ca. 6 kilometer door het hart van onze stad doorheen openbare gebouwen en secundaire scholen. Een primeur voor onze stad!”