Menen bereidt zich voor op drie dagen Wieltjesfeesten tijdens het eerste weekend van september: “Succesformule blijft behouden”

“We richten onze blik momenteel vol op ons zomerprogramma Boulevard Solar met een brede waaier aan activiteiten georganiseerd door onze vrijetijdsdiensten en partners. Ondertussen zijn ook de voorbereidingen van onze volgende Wieltjesfeesten begin september opgestart: we maken er weer een top 3-daagse van met schoon volk”, geeft een enthousiaste schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele mee.

Het concept met 3 dagen Wieltjesfeesten – van de vrijdag tot en met de zondag – dat vorig jaar voor het eerst sinds mensenheugenis weer werd ingevoerd, blijft op 2, 3 en 4 september 2022 behouden. Schepen Vandecasteele: “Op vrijdag is er weer een modeshow met onze lokale handelaars op de Grote Markt.”

Sandra Kim

“In het Brouwerspark is het de ganse dag volle bak: met ’s morgens een kinderdisco, in de namiddag een coffee concert en ’s avonds een openluchtbal met The Green Onions. Zaterdag blijft de klassieke Wieltjesfeestendag met braderie, kunstmarkt, rommelmarkt en optredens op de Grote Markt met onder andere Sandra Kim.”

“Op zondag vindt onze 2de Wieltjeskoers voor dorpelingen plaats, samen met een petanquetornooi en waterrecreatie op de Oude Leiearm.”

Barakken feesten mee

De succesformule van 3 dagen van vorig jaar krijgt dus in 2022 een vervolg. Nieuw in 2022 is het aansluiten van het event Cars en Wheels en het Wieltjestreffen voor oldtimers op de braderie op zaterdag. “Hierdoor kunnen we langs de Rijselstraat de doorsteek naar de Barakken maken. Daar zal het handelscomité ook een braderie organiseren. Hierdoor is het zaterdag van 9:00 tot 18:00 braderie in Rijselstraat vanaf de Grote Markt tot aan de Moeskroenstraat”, gaat schepen Vandecasteele verder.

Ook nieuw dit jaar is de organisatie van een rommelmarkt in het stuk Ieperstraat vanaf de Koningstraat tot en met de lus rond de St-Franciscuskerk.