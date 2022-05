Meifoor is terug in Houthulst met een aantal nieuwe initiatieven

Het was een hele tijd stil tijdens de meimaand, geen Meifoor, geen kramen, geen avondmarkt… het was een beetje triest, maar dit jaar komt de Meifoor in volle glorie terug en zijn er zelfs een aantal nieuwigheden.

Zaterdag 21 mei van 10 tot 11.30 uur organiseert de bibliotheek Tamboerijntjes, een activiteit voor ouder en kind. MTC Vrijbos organiseert van 9 tot 18 uur de 28ste rijbosrit. Nieuw en wel heel speciaal is dat er van 17 tot 18 uur een prikkelarm uurtje wordt georganiseerd.

Dat houdt in dat de kermiskramen wel open zijn, maar geen muziek spelen en geen flitsende lichten laten zien. Met dit prikkelarm uurtje wil de gemeente ervoor zorgen dat kinderen die geen prikkels kunnen verdragen ook van de kermis kunnen genieten.

De Koninklijke Woudfanfare opent de kermis officieel om 18 uur. Zondag 22 mei gaat, op de tweede dag van MTC Vrijbos, de 28ste Vrijbosrit door van 8.30 tot 13 uur. Om 14 uur starten de kermisactiviteiten. Woensdag 25 mei om 25 uur organiseert OKRA een regionale bedevaart aan de Lourdesgrot. Donderdag 26 mei, de hoogdag van de foor, wordt om 12 uur gestart met een maaltijd bij de Chiro.

Om 14 uur wordt het startsein gegeven voor de 49ste jaarmarkt met randanimatie en gezellige terrasjes. Diverse verenigingen houden ondertussen een praatcafé en een Chirocafé open. De rozenkrans aan de Lourdesgrot gaat door om 16.15 uur, gevolgd door een eucharistieviering aan de grot. In het Chirocafé starten om 19 uur verschillende optredens.

‘Mei-rockje’

Zondag 28 mei is er 44 jaar Kippekermis, met tal van activiteiten. Zo is er een wandeltocht van de Buskanters, in samenwerking met De Koninklijke Harmonie Woudfanfare, met start aan het Markthuis. Nieuw op zondag is het Mei-rockje, een gratis optredens op het binnenplein tussen de bib en dienst Toerisme, met onder andere P. a. r. c., The Kids, Belgian Asociality, Appelblauwzjigroen en Tuogh Titty om 14 uur.

Show en dansavond in loods Hubrecht in Merkem vanaf 19.30 uur. Zondag 29 mei is de laatste dag van de Meifoor en 44 jaar Kippekermis. Om 18 uur is er een lenteconcert in De Vleugels met Lisa del Bo. Een spetterend vuurwerk staat gepland omstreeks 22.30 uur op het oud kerkhof. Zondag 5 juni sluit de autozegening in Sint-Kristoffel de Meifoor af.