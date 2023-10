Meest exclusieve wagens ter wereld verzameld in Knokke-Zoute

Nog tot en met donderdag 12 oktober kunnen autoliefhebbers genieten van een indrukwekkende verzameling exclusieve en dus ook wel peperdure wagens tijden het evenement Zoute Grand Prix in Knokke.

De intussen veertiende editie van de Zoute Grand Prix in Knokke is in volle gang. Bij de start van het evenement in 2010 bestond de Zoute Grand Prix enkel een rondrit met oldtimers en exclusieve wagens, vertrekkende vanuit het Zoute en zo verder landinwaarts. Doorheen de jaren groeide het echter uit tot het meerdaagse evenement met tal van activiteiten zoals we het vandaag kennen.

Zoute Grand Prix bestaat nu uit vijf onderdelen of evenementen: de rondritten Zoute Rally by Stow oktober en Zoute GT Tour, het paviljoen Prado Zoute met een verzameling hedendaagse exclusieve droomwagens, het paviljoen Zoute Gallery met daarin een indrukwekkende expositie van unieke en klassevolle vintage en klassieke wagens en tenslotte de Bonhams veiling op zondag, ook in het paviljoen Zoute Gallery, waarbij maar liefst 147 wagens per opbod verkocht worden.

Wandeling tussen exclusieve droomwagens

Wij gingen een kijkje nemen in de paviljoenen, beide opgesteld op het strand ter hoogte van de Zeedijk in Knokke-Zoute, tussen De Wielingen en het Albertplein. We starten ons bezoek in het Prado Zoute voor een wandeling tussen exclusieve hedendaagse droomwagens.

Onder meer het vermaarde Britse luxemerk Bentley heeft er een fraaie stand, waar de Bentley Continental heel wat nieuwsgierigen lokt. Ook de auto’s bij standen van Lamborghini en Maserati doen bij veel autoliefhebbers de monden openvallen. Ook het Duitse Mercedes kan natuurlijk niet ontbreken.

Mercedes One Eleven concept car © Davy Coghe

Daarbij maakt vooral de erg futuristisch ogende Mercedes One Eleven erg veel indruk op de bezoekers. De kans dat je deze wagen de komende jaren in het straatbeeld zult zien is echter zo goed als nihil, zo leren we van de hostes bij de stand. Het gaat namelijk om een concept car, ook gebouwd om er bepaalde proeven mee te doen.

De langste wachtrijen om dichterbij te komen vinden we bij de ruime stand van Ferrari, waar ook het allernieuwste elektrisch aangedreven model te bewonderen is.

Bas Gijsel en zoon Bo kwamen van over de Nederlandse grens een kijkje nemen. © Davy Coghe

Bij de stand van Aston Martin treffen we vader en zoon Bas en Bo Gijsel uit Biervliet, net over de Nederlandse grens. “Wij komen al ieder jaar dit evenement, al van in de beginjaren toen het enkel een rondrit was en je auto’s in de straten moest spotten”, zegt Bas Gijsel.

“Voor de auto’s die hier staan is mijn portefeuille niet groot genoeg, maar we komen het graag eens bekijken allemaal. Zelf we wel al een tijdje bezig met het inkopen en op punt zetten van Japanse sportieve wagens uit de jaren ‘80 en ‘90. Zeker ook boeiend en financieel wat meer haalbaar. Wat ik vind van het evenement dit jaar? Ja, heel mooi natuurlijk maar ik vond het vroeger wel leuker, toen het nog wat kleinschaliger en spontaner was en de auto’s nog gewoon op de dijk stonden.”

5 miljoen instelprijs Ferrari uit 1959

Een paar honderd meter verder stappen we binnen in het tweede paviljoen: de Zoute Gallery. Daar worden we bij het binnengaan meteen geconfronteerd met een door David Bowie ontworpen Mini Cooper en iets verderop met een Ferrari uit 1970, met een instelprijs van 1970. Zo goed als alle wagens die er staan, zijn immers te koop via de Bonhams veiling op zondag.

Een van de Bugatti’s © Davy Coghe

Daarnaast zien we er onder meer ook Bugatti’s, Mercedessen en Aston Martins. Dan dit laatste merk staan er zelfs tien eerder recente modellen van dezelfde eigenaar die allemaal in hetzelfde kleur oranje gespoten zijn. De duurste wagen is allicht een Ferrari uit 1959 met een instelprijs van maar liefst 5 miljoen euro.

“Waarop we zullen bieden? Ik denk op een van de oranje Aston Martins”

In het paviljoen treffen we ook vier dames aan die samen al het fraais bewonderen. “Onze mannen zijn nog meer verzot van auto’s en lopen hier iets verderop rond”, vertelt Anita Driesen, die in het gezelschap is van Charlotte Bové, Laurence Cloots en Ria Schetz.

“We zijn speciaal enkele dagen naar Knokke afgezakt hiervoor. En morgen (zondag, red.) nemen mijn man en ik wellicht deel aan de veiling. Waarop we zullen bieden? Ik denk op een van de oranje Aston Martins.”

Charlotte, Anita, Laurence en Ria: “Onze mannen zijn nog meer verzot van auto’s en lopen hier iets verderop rond” © Davy Coghe

(PDV)