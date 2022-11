Meer dan duizend wandelaars trotseren de regen op Canada Mars tussen Hoofdplaat en Knokke

De 48ste Canadese Bevrijdingsmars, tussen het Nederlandse Hoofdplaat en Knokke, was ondanks de voorspelde regen een succes. Met de nodige regenkledij en bij een hevige zuidwestenwind marcheerden 1.137 wandelaars in de voetstappen van de Canadezen van weleer.

De grote delegatie van Canadese militairen en familieleden waren andermaal zeer erkentelijk en vol lof over de organisatie ter ere van zij die hun leven gaven voor onze vrijheid.

De operatie ‘Switch Back’ was in oktober en november 1944 een onderdeel van de ‘Slag om de Schelde’, waar de Canadezen een grote rol speelden, maar ook heel wal slachtoffers telden.

Alle plechtigheden in Eede, Aardenburg en Sluis genoten grote bijval. De sectie Air Force van het contingent mocht als eerste een bloemstuk leggen bij de graven van gesneuvelde geallieerde vliegeniers op de begraafplaats te Aardenburg, een emotioneel moment. In Sluis werden de burgers herdacht die hun leven verloren door de bombardementen van eind oktober ’44. De dienst in de Margaretakerk opgeluisterd door het Martedi Ensemble, lokte heel wat lokalen en Canadese families.

For Freedom Museum

Voor de For Freedom Pipes & Drums was het weer geen spelbreker. Door wind en regen begeleidden ze de Canadese delegatie naar de diverse herdenkingsplechtigheden in Nederland en Knokke-Heist.

Zowel militairen als families brachten ook een bezoek aan het For Freedom Museum in Ramskapelle. Alle lof ging naar de Jones Brothers die de Bevrijding levendig houden met hun unieke decors en militaire artefacten.

Scoutsband

De slotplechtigheid gebeurde gelukkig bij droog weer. De Scoutsband St. Leo uit Brugge speelde onder meer de nationale volksliederen. De ambassadeur van Canada legde er als eerste bloemen namens Canada. Op het stadhuis prees hij het gemeentebestuur en de organisatie van de Canadese Bevrijdingsmars.

(DM)