Meer dan 7.000 toeschouwers voor eerste editie van een uitverkocht Hangar On The Beach

Hangar trok op 12 en 14 augustus 2023 naar de Belgische kust voor twee exclusieve openluchtshows op het strand van Knokke-Heist. De populaire Deense dj/producer Kölsch en de Franse house/disco-ster Folamour traden op.

“Het werd voor Hangar een debuut aan de Belgische kust dat alle verwachtingen overtrof”, aldus Cameron Heal van Hangar. “We mochten meer dan 7.000 mensen verwelkomen tijdens twee uitverkochte en zonovergoten openluchtshows op het prachtige strand van Knokke-Heist, terwijl headliners Kölsch en Folamour het beste van zichzelf gaven. We staan met Hangar bekend voor onze events op spectaculaire locaties en de eerste editie van Hangar On The Beach was dan ook meteen een schot in de roos.”

“Hangar werd opgericht in 2018 door 3 jonge Brusselse vrienden en ondernemers en groeide razendsnel uit tot een vaste waarde in de elektronische muziekscene. Uiteraard willen we volgend jaar opnieuw present tekenen met unieke open-air shows op het Evenementenstrand van Knokke-Heist omgeven door de duinen en de zee in een wondermooie setting bij zonsondergang op de locatie van het bruisende KH Summer Camp.”