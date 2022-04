Meer dan 57.000 autoliefhebbers zakken af naar Kortrijk om onder andere auto van 3 miljoen te bewonderen op GR8 Car Show

Glimmend chroom in overvloed, voertuigen met een indrukwekkend aantal paarden onder de motorkap en en al even indrukwekkend geluid en stevige bassen die de hallen vullen. Na twee jaar coronapauze kon de GR8 Car Show opnieuw doorgaan en dat zullen ze in Kortrijk geweten hebben.

Een weekend lang werden de hallen van de Kortrijkse Xpo gevuld met een resem aan blitse voertuigen, van gepimpte motorfietsen tot flink uit de kluiten gewassen tientonners. De GR8 Car Show, een naam als een dijk in de tuningwereld, trok er alle registers open om zowel jong als oud te kunnen bekoren.

“Twee jaar konden we helemaal niets doen en dus heerste er even de vrees dat het op een sisser zou gaan uitdraaien. Twee jaar lang pauze door corona is nefast voor organisaties van dergelijke omvang.”

Recordeditie

Dries Dumoulin (41), uitgever van het gelijknamige magazine en organisator van de show, kan alvast tevreden terugblikken op de terugkeereditie. “Eenmaal we groen licht kregen begonnen we met de voorverkoop van de tickets en toen zagen we al dat mensen er echt op zaten te wachten. De reservaties stroomden binnen en nog voor de deuren open gingen wisten we al dat we met een recordeditie te maken zouden hebben. De cijfers liegen er dan ook niet om: meer dan 800 exposanten en meer dan 57.000 autoliefhebbers vonden hun weg naar Kortrijk.”

Of dergelijke shows nog een nut hebben in een wereld waar info en foto’s met een muisklik tevoorschijn kunnen worden getoverd? “Het is een feit dat de markt voor grote salons zoals deze erg klein is geworden”, verklaart Dries.

Dries blikt tevreden terug. © CL

“Het geld is bij veel organisaties op en wie de budgetten wel nog heeft zal twee keer denken alvorens geld te pompen in iets wat met een vingerknip kan worden geannuleerd. De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang voelbaar blijven vrees ik. Daarnaast is er ook nog steeds de heksenjacht van de politie op exposanten en bezoekers. Een wagen met een grote uitlaat en een stevig geluid? Het was dit weekend gegarandeerd prijs! Dat schrikt heel wat mensen dan ook af om met hun showwagens nog naar een carshow te trekken.”

Paradepaardje

Toch is Dries tevreden over het verloop van de editie 2022, waarvoor hij zelfs een heus paradepaardje kon regelen. “Een Koenigsegg hyperwagen kon hier worden bewonderd”, lacht hij. “Meer dan 1000 PK’s en een prijskaartje van 3 miljoen euro? Je gaat zo een exemplaar niet meteen op de Belgische wegen tegenkomen maar toch konden we de eigenaar overtuigen naar Kortrijk af te zakken. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar overtreffen.”

Wie denkt aan carshows denkt meteen aan indrukwekkende standen. De stand van Pat Nutrition, het bedrijf van spierbundels Patrick Lippens en Nicolas Depoorter, stelde op dat gebied dan ook niet teleur.

Zo parkeerden ze er een knoert van een 4X4 wagen pal bovenop twee kleine stadswagens. “We kiezen resoluut voor dergelijke reclamestunts omdat het mensen doet praten”, lachen ze beiden. “Stand nummer zoveel met product zoveel? Tegen dat de bezoekers buiten zijn weten ze niet meer wat ze hebben gezien. Door uit te pakken met een flinke terreinwagen bovenop kleine auto’s, raken we meteen de juiste snaar.”

Het duo zit alvast niet om een stunt verlegen. Tijdens de kerstperiode reden ze een kerstboom rond, in een Ferrari cabriolet.

(CL)