Meer dan 450 nieuwe kostuums voor Heilig Bloedprocessie: “Figuranten worden steeds groter en breder”

De organisatoren van de Heilig Bloedprocessie in Brugge doen er alles aan om dit spektakel te doen schitteren op Hemelvaartdag, donderdag 26 mei. Er zullen 452 nieuwe kostuums te zien zijn. 1400 paar schoenen, die door corona die jaar lang stof aan het vergaren waren, zijn gepoetst.

“We hopen dat donderdag 26 mei echt Brugges Mooiste Dag wordt. De weergoden doen al meerdere weken hun best, we hopen dat ze dit nog een tweetal weken volhouden en het zo een zonovergoten editie kan worden”, zegt algemeen coördinator Matthieu Clarysse. De tijd dat de Brugse bisschop eieren schonk aan de Arme Klaren om goed weer af te smeken, ligt al ver achter ons. De zusters zijn al enkele decennia uit Brugge verdwenen.

Figuranten

Regisseur Dominique Deckers geeft toe dat de voorbereidingen voor de ommegang moeizamer verliepen dan anders: “Deelnemers en organisaties met wie we in het verleden samenwerkten, haakten af. Er moesten meerdere tientallen figuranten en medewerkers gezocht worden.

Doordat er pas begin maart een ‘go’ kon gegeven worden, startte alles later dan voorzien. Die maanden vertraging resulteerden in het zoeken naar creatieve oplossingen voor praktische problemen, in laattijdige antwoorden aan kandidaat-figuranten en in nachtwerk voor Mathieu en Ellen.”

Alle 1700 rollen ingevuld

De oproep in de media naar extra deelnemers had succes: de organisatie moest zelfs recent de inschrijvingen sluiten omdat alle 1700 rollen zijn ingevuld. Er wordt enkel nog gezocht naar enkele ‘smalle’ ruiters die in een nauw kostuum passen en naar enkele jongeren”, aldus Matthieu Clarysse.

Corona had voor de Heilig Bloedprocessie één groot voordeel: er kon drie jaar in alle stilte gewerkt worden aan vernieuwingen. “We presenteren dit jaar ‘gebundeld’ alle vernieuwingen die voor drie edities voorzien waren”, zegt William De Groote, voorzitter van de vzw Heilig Bloedprocessie. De vernieuwingen werden gerealiseerd met de steun van de Nationale Loterij.

Nieuwe kledij

De groepen Abraham en Hosanna werden integraal van nieuwe kledij voorzien, samen goed voor 175 nieuwe kostuums en hoeden. “Hetgeen wij maken is Handmade uit Brugge, we importeren geen goedkope stoffen uit China. Het was een lange zoektocht naar stoffen in magazijnen in uitverkoop”, bekent Matthieu Clarysse.

De processie presenteert ook een nieuwe groep: het tafereel Pinksteren, vol zang, muziek, dans en vuur. “Een groep van veertig figuranten in eigentijdse kostuums, die symbool staan voor ‘het nieuwe leven’ via de verspreiding van licht. Met een kleine vuuract, vuurspuwers zijn verboden door de brandweer”, aldus de coördinator.

Groter en breder

De organisatoren merken op dat de figuranten steeds groter en breder worden. “Schoenmaten 46 en 47 zijn geen uitzonderingen meer. Zelfs meisjes van twaalf jaar oud hebben nu al een maatje 39 of 40 nodig. We laten kledij maken in ruimere maten, want kinderen uit deelnemende gezinnen groeien elk jaar met 10 centimeter. In totaal zitten we dit jaar aan 450 nieuwe kostuums”, zegt Matthieu, die er ook op wijst dat er een nieuwe beiaardwagen vervaardigd werd.

De Heilig Bloedprocessie vindt plaats op donderdag 26 mei en start aan de Dijver om 14.30 uur. De processie legt een parcours af door de centrumstraten van Brugge en loopt langs Dijver – Gruuthusestraat – Guido Gezelleplein – Mariastraat – Simon Stevinplein – Steenstraat – Zuidzandstraat – ‘t Zand – Hauwerstraat – Maagdenstraat – Smedenstraat – ‘t Zand – Noordzandstraat – Geldmuntstraat – Markt.

Je kan overal langs het parcours plaatsnemen. Voor een zitbank of een plaats op een tribune heb je een ticket nodig, dat je vooraf kan aankopen via www.bloedprocessiebrugge.be.

Kampioenenviering

Focus-WTV voorziet een live reportage. “Zo kunnen ook bewoners van woonzorgcentra de processie live mee beleven”, aldus William De Groote. Via de Erfgoedapp is er toelichting voor slechthorenden en een audiogids voor slechtzienden.

De voorzitter ziet geen probleem met de kampioenenviering van Club Brugge op maandag 23 mei: “We moeten enkel onze vlaggen uit de Steenstraat weghalen en kunnen de opbouw van onze tribunes op de Markt pas aanvatten op dinsdag 24 mei. Veiligheidshalve zullen we de stadshallen goed afsluiten. Voetbal en het Heilig Bloed zitten in het DNA van elke Bruggeling. We krijgen dit jaar twee keer Brugges Mooiste Dag!”