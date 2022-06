Meer dan 300 buurtbewoners genieten van kaas en bier op Cap’Hello Apéro in Komen

Het begon als een ludiek idee van drie vrienden met enkele glazen bier. Het groeide uit tot een evenement waar heel wat mensen naar uitkijken. Voor de tweede keer werd de Cap’Hello Apéro georganiseerd en honderden mensen vonden hun weg naar het feestdorp, desondanks het ongunstige weer.

“In 2018 zaten we met z’n drieën aan tafel en zo is de bal aan het rollen gegaan.” Baptiste Bourleau (39) blikt tevreden terug op het parcours dat de merkwaardige vereniging ondertussen heeft afgelegd.

“We wilden een soort van groepje hebben waarmee we activiteiten konden organiseren die onze wijk wat meer op de kaart zou zetten. Ten Brielen wordt in de volksmond ook wel Capelle genoemd en de inwoners hebben als bijnaam ‘Capellos’. Lang hebben we er niet over moeten denken en hupla, Cap’Hello werd geboren.”

Inkomsten voor kerstmarkt

De inkomsten van het jaarlijkse aperitief worden gebruikt voor het organiseren van een ander belangrijk evenement in Ten Brielen. “De kerstmarkt natuurlijk”, lacht Baptiste.

“In 2019 konden we die voor het eerst organiseren en dat was toen een razend succes. Helaas hebben we de afgelopen jaren nagenoeg niets op poten kunnen zetten, een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Dit jaar mocht het dan weer wel en onze apéro bracht meer dan 300 mensen naar het schooltje van Ten Brielen. Men kan er proeven van ons eigen bier en kaas, er is merchandising beschikbaar maar het is vooral een erg sociaal gebeuren.”