Meer dan 25.000 bezoekers van over heel de wereld voor Lumineuze Nachten, vervolg komt er

De Lumineuze Nachten in de brouwerij Rodenbach waren een voltreffer. Meer dan 25.000 bezoekers hebben het lichtspektakel bezocht en de reacties waren bijna allemaal zeer positief. Een evaluatie van de organisatoren volgt binnen de kortste keren maar nu staat al vast dat er een vervolg in de stijgers staat.

“Het is een absolute voltreffer”, reageert Rudi Ghequire van brouwerij Rodenbach. “Met meer dan 25.000 bezoekers waren onze Lumineuze Nachten zeker geslaagd. We hebben heel veel ingezet op sociale media en dat heeft geloond. Daarnaast konden we ook rekenen op de steun van de pers waardoor we heel veel potentiële bezoekers konden bereiken.”

“Als brouwerij zijn we heel dankbaar dat Urban Mapping dat heeft gerealiseerd. Alle eer gaat uiteindelijk naar hen want zij hebben het gedaan. Talent uit Roeselare, techniek uit Roeselare en dit zonder subsidies maar volledig op eigen kracht. Wel, hoedje af voor Luc en Alexander Stragier en hun team.”

“Bij de bezoekers hebben we vooral veel positieve reacties gehoord en dat onthouden we. Negatieve berichten worden soms ten onrechte uitvergroot. Maar wees maar zeker dat Rodenbach leeft en dat we al zotte dingen hebben gedaan dit jaar. Denk maar aan onze opendeurdagen, onze zomerbar en nu de Lumineuze Nachten. Er volgt uiteraard een evaluatie maar sta ons toe om nu even op adem te komen na een zeer leuke maar ongelooflijk intense periode.”

Ook buitenlanders

Luc Stragier van Urban Mapping is eveneens een tevreden organisator. “Alles is uiteindelijk goed verlopen”, aldus Luc Stragier. “Een openluchtevent is natuurlijk weergevoelig en op 1 november hebben we het niet echt getroffen. De regen viel met bakken uit de lucht en dan is een spektakel buiten niet zo leuk naar beleving toe.”

“Qua werkpunten voor een volgende editie denk ik aan het geluid dat soms niet optimaal was. Dat zullen we proberen bij te sturen maar dat zal niet altijd eenvoudig zijn. De brouwerij bleef normaal actief tijdens de voorstellingen en de grote gebouwen die de centrale koer omringen, zorgen voor nogal wat echo-effecten. We zullen ook op de veligheid van de bezoekers blijven inzetten en de 22 externe stewards die we hebben aangeworven, waren zeer enthousiast en hebben al gezegd dat ze graag present zijn op een volgende editie.”

“Qua bezoekers slaan we alle records: we mochten mensen van over heel België verwelkomen, van Antwerpen, Halle-Vilvoorde tot Charleroi, Dinant en Arlon. Maar de West-Vlamingen en de Roeselarenaars vormden natuurlijk het grootste deel van de bezoekers. Maar wat ons nog het meest verraste, waren de buitenlandse bezoekers: we hebben deelnemers genoteerd uit Nederland, Zwitserland, Engeland, Frankrijk en Portugal zonder de brouwerijgasten uit de Verenigde Staten en Scandinavië te vergeten.”

Mee laten profiteren

“Het doet ons ook ontzettend plezier dat we zo veel mooie dankberichten hebben gekregen van de Roeselaarse horeca. We hoorden ook van het horecamanagement dat alle restaurants in het stadscentrum meer volk over de vloer kregen en zij reageerden enorm positief. Mijn dochter ging uit eten bij Tafel Madeleine en ze kreeg daar spontaan de vraag of er rekening moest worden gehouden met een cinemabezoek of de Lumineuze Nachten. Prachtig toch !”

“En ook de B&B’s waren zeer tevreden en noteerden meer overnachtingen dan anders in deze periode. Een van onze doelstellingen was om Roeselare in zijn geheel mee te laten profiteren van de Lumineuze Nachten en ik geloof wel dat we daarin zijn geslaagd. Ja, we zijn eigenlijk heel gelukkig met onze Lumineuze Nachten. Of we een vervolg zien zitten? Absoluut!”