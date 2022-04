Meer dan 200 dansers van dansschool Mattliss op het podium in Moorslede

Van kleurrijke kleuterdansen tot explosieve discomoves op de bühne. Komend weekend wordt de zaal van GC De Bunder in Moorslede omgetoverd tot een epicentrum van de dans, tijdens het wervelende spektakel van dansschool Mattliss.

Glitterkostuums, retro-outfits en een aaneenschakeling van bewegingen op muziek. Dansschool Mattliss pakt uit met een complete show, die de toepasselijke naam Dance Again kreeg. “De school zelf is niet nieuw en heeft roots die tot op 1991 teruggaan”, horen we bij Céline Cools.

Als bestuurder van de school staat ze mee in voor de organisatie van het event, een eerste in haar geval. “Toen we de school in 2019 overnamen, begonnen we met de voorbereiding van het dansspektakel voor 2020, totdat corona ons allen overviel. Van spektakels was geen sprake meer. Alles ging op slot en ook de jaren die erop volgden werden gekenmerkt door beperkingen allerlei.”

“In 2021 hebben we toch een soort alternatief kunnen organiseren, waar onze dansers hun show opvoerden en toeschouwers thuis via het internet konden volgen. Komend weekend is het dan ook voor het eerst dat we, als organisator, een volwaardig spektakel naar buiten kunnen brengen.” Van hiphop tot modern, de dansers van Mattliss staan alvast te popelen om erin te vliegen.

“Meer dan 200 leerlingen zullen er, verdeeld over leeftijd en stijl, elk een optreden geven”, gaat Céline verder. “Ze zijn hier al van in september voor aan het oefenen en deze week stond volledig in het teken van de show. Op zaterdag 30 april houden we twee optredens, eentje over de middag tussen 13.30 uur en 16 uur en dan natuurlijk ook eentje ’s avonds met een start om 18 uur. We verwachten al snel tussen de 350 en 450 personen per optreden.

Competitief niveau

Dansschool Mattliss werd in 1991 door Guido Goderis opgericht en werd in 2019 door Céline Cools en Gor Sayadyan overgenomen. Het geheel groeide uit van een kleine groep tot meer dan 250 leerlingen, die wekelijks verschillende stijlen kunnen aanleren.

Ze geven les op drie verschillende locaties in Menen, Dadizele en Sint-Eloois-Winkel. Naast de meer courante dansvormen worden er eveneens lessen klassiek ballet gehouden. Mattliss slaagde er de afgelopen decennia ook in stevig uit te pakken op competitief niveau.

Met hun discoploeg nemen ze tijdens het volledige seizoen deel aan wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Meer dan eens slaagden ze erin stevige resultaten neer te zetten. (CL)