Meer dan 2.000 LEGO-fans blazen verzamelen in Harelbeke

BeLUG en het Rode Kruis organiseerden samen voor de derde keer een Brick Mania in Het Spoor in Harelbeke. Dit jaar was het thema ‘In Vuur en Vlam’. Het evenement lokte meer dan 2.000 toeschouwers. In 2024 komt er een vierde editie.

De Grote en de Blauwe zaal van cultureel centrum Het Spoor, goed voor meer dan 1000m², waren twee dagen lang de speeltuin van LEGO-fans en -fanaten. Zij konden er terecht voor magazines, oud en nieuw materiaal, creaties, installaties en demonstraties en zelf meehelpen aan een groot mozaïek van 1,5 x 2,5 meter dat tijdens het weekend gebouwd en ingevuld mocht worden door de bezoekers, goed voor 40.000 stenen.

Unieke bouwwerken

Er waren natuurlijk heel veel unieke bouwwerken te zien en ook verkoopstanden van tweedehands- en nieuwe LEGO. Voor de liefhebbers was er een zoektocht naar mini-brandweerwagentjes, een speelhoek en andere activiteiten.

De bezieler van de samenwerking is Harelbekenaar Andy Wouters. “Ik ben al jaren een gepassioneerde fan van LEGO. Ik ben dan ook een trots en actief lid van BeLUG en een ware AFOL, Adult Fan Of LEGO”, aldus Andy, die bijgestaan wordt door zijn kompaan, Harelbekenaar Jonas Himpe. “LEGO is door de jaren heen een echte passie geworden. Ik kan daar uren mee bezig zijn om iets te bedenken of uit te proberen”, vertelt Jonas.

Great Ball Contraption

“Voor het eerst hadden we GBC, Great Ball Contraption. Dit zijn Technic-toestelletjes die balletjes van een opvangbak omhoog vervoeren om te laten vallen in een volgende opvangbak. De standaarden zijn heel eenvoudig en hoe je het doet mag je helemaal zelf bouwen. Dit zorgt er wel voor dat je zeer grote lussen kan maken met heel erg verscheidene bouwwerken en een uitgebreid gamma aan technieken. Er zijn veel kinderen, en ook wel volwassenen, die één balletje geboeid helemaal rond volgden”, aldus Andy Wouters.

Brick Mania is de overkoepelende naam voor de evenementen met de bekende Deense steentjes georganiseerd door BeLUG, de Belgian LEGO Users Group. Dit is de oudste en grootste club van volwassen fans van, opgericht in 2003 en met meer dan 1.000 leden. “We zijn zeer tevreden. Ik kan nu al meegeven dat er in 2024 een vierde editie komt.” De grootste Brick Mania in ons land gaat elk jaar door in Antwerpen.

Dit jaar op 18 en 19 November in Antwerp Expo en daar zijn 4.000 m² beschikbaar.

(PVH)