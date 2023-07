Meer dan 2.000 bezoekers voor eerste MAFestival in Harelbeke

Zaterdagnamiddag- en avond stonden enkele groepen geprogrammeerd op het allereerste MArktFestival, kortweg MAF. De Dolfijntjes eindigden het festival in schoonheid met meer dan 2.000 toeschouwers.

Op 15 juli werd de markt van Harelbeke een bruisend festivalterrein met ruim 1.200 toeschouwers voor Kapitein Winokio, gevolgd door de opzwepende klanken van Morris & Son en daarna seventiesrockgroep Nimbus Cart, de openers van het allereerste MAF.

Dolfijntjes komen thuis

Later op de avond kon je genieten van een energiek optreden van The Skadillacs, gevolgd door een waanzinnig optreden van De Dolfijntjes met ruim 2.000 toeschouwers. Het was hun eerste thuismatch sinds lang: het laatste optreden van hun ‘Verre Rien’-Tour rond 30 jaar De Dolfijntjes en hun nieuwe album.

“Nu duiken we voor langere tijd weer onder”, vertelt bassist Luc Byttebier van de Dolfijntjes en bassist bij Morris & Son, de groep van zanger Roy Silverans.

MAF was een succes. “We zijn het er met verschillende mensen over eens dat we over de hele editie van MAF Harelbeke meer dan 2.000 mensen op het plein kregen te beginnen met Kapitein Winokio. Met de Dolfijntjes zelf rekenden we op 1.500 mensen, het was een pak meer”, zegt Wouter Linseele, hoofd Communicatie Stad Harelbeke.

Volgende editie?

Met succes en applaus voor de wereldbekende Oarelbekenare bassist Luc Byttebier en Wim Opbrouck. “De aanwezigen hopen nu uiteraard op een volgende editie”, aldus Wouter Linseele, hoofd communicatie Stad Harelbeke. Het festival is een samenwerking tussen Stad Harelbeke, Brouwerij De Brabandere, cultureel centrum het Spoor en Ratrock.