Meer dan 100 sint-bernardshonden zetten hun beste pootje voor op Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort

Zondag 28 augustus waren er welgeteld 105 sint-bernardshonden aanwezig op de wandeling en de traditionele zegening in Nieuwpoort. De Sint-Bernardusfeesten zijn dit jaar reeds aan hun 52ste editie toe.

Op vraag van de Belgische Sint Bernardclub werd de wandeling voor het tweede jaar op rij georganiseerd langs de Havengeul, van het Prins Mauritspark tot aan het centrum Ysara.

De wandeling begon om 11.15 uur onder begeleiding van Lofer Echoes aan de hondenweide om te eindigen op het grasplein naast centrum Ysara waar een massa volk de beminnelijke honden stond op te wachten voor de zegening door E.H. Albert Devloo.

Geschiedenis

Toen Nieuwpoort-bad een eigen parochie werd in 1907 verhief de toenmalige bisschop Sint Bernardus tot titelheilige van de kerk. Dit ter herinnering aan het verblijf van Sint Bernardus van Clairvaux in 1139 en 1146 gedurende enkele dagen in de naburige abdij Ter Duinen te Koksijde en zijn doorreis over Nieuwpoort naar Brugge.

Sint Bernardus van Clairvaux kwam naar Veurne en de kustregio om de tweede kruistocht te prediken. Hij stierf op 20 augustus 1153 en ter nagedachtenis van de patroonheilige werden in 1970 de Sint Bernardusfeesten in het leven geroepen.

Het initiatief werd genomen door ‘Verenigd Nieuwpoort-Bad’ en ieder jaar op het einde van augustus worden deze braderiefeesten nog steeds georganiseerd. In de eerste jaren was dit een folkloristische stoet die enorm veel volk naar de badplaats trok. De groep sint-bernards zorgde steeds voor grootste attractie.

Vanaf 1984 werd afgezien van deze traditioneel geworden Sint-Bernardusstoet. Jaarlijks worden nu eind augustus driedaagse Sint-Bernardusfeesten ingericht met allerlei muziek en animatie en nog steeds met heel wat imposante en rustige honden in de hoofdrol.

Belleman

Belleman Joris Goens uit Veurne noemde de feesten de gezelligste braderie van het land en riep met luide stem ’elke zegge het voort’. Schepen van toerisme Ann Gheeraert wenste de Belgische Sint-Bernardclub proficiat met haar vijftigste verjaardag.

Burgemeester Geert Vanden Broucke zei dat de sint-bernards graag geziene gasten zijn en wil deze mooie jaarlijkse wandeling altijd in ere houden. “ Wie Sint-Bernardusfeesten zegt denkt automatisch aan de sint-bernardshonden.”

Houden van de koude

Luc Becue (64) uit Nieuwpoort was, samen met zijn 6-jarige sint-bernard, een van de deelnemers aan de wandeling. “Ik probeer iedere jaar deel te nemen, maar als het meer dan 25 graden is, haak ik af. Het wordt dan te lastig voor deze honden die meer van de koude houden”, zegt hij.

In centrum Ysara werden de honderd straatartiesten opgevangen door Geert Gombeir. Hij leerde de wereld van events en festivals kennen uit zijn periode bij Folk Dranouter, waar hij één van de steunpilaren was. In 2012 werd het tijd voor iets anders en begon hij met Events Outside the Box. Een organisatie- en eventbureau dat zich nu al tien jaar beweegt op de grens tussen toerisme en cultuur.

Zowel de wandelaars als de artiesten waren vol lof over de gastvrije ontvangst in de stad Nieuwpoort en noteerden het laatste weekend van augustus 2023 alvast in hun agenda. (PG)