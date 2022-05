Meer dan 100 artiesten op Kamping Kitsch: “Dulste fjieste van’t joar”

Negen podia, meer dan 100 artiesten en een tsunami aan kleurrijke kostuums en heuptasjes. De complete lineup van Kamping Kitsch 2022 is bekend en het wordt meer dan ooit ‘de dulste fjieste van’t joar.’

Booster XXL edition, de titel die de rekels van Kamping Kitsch aan hun 2022 editie hebben gegeven, spreekt boekdelen. Wat ooit begon als een bont allegaartje feestvierders aan de kust, groeide uit tot een festival dat op Europees niveau geen gelijke kent.

Nieuw: Terror Tente

“We verwachten dit jaar 25.000 feestvierders en het zal knallen”, burpt MC Drummer tijdens de voorstelling. “Gers Pardoel, Kabouter Plop of zelfs een Yves Deruyter? Die willen hier natuurlijk allemaal de boel op stelten komen zetten. De kampingbezoekers mogen zich dan ook aan een feest buiten proportie gaan verwachten want niet minder dan 9 podia zullen de weide vullen. Nieuw dit jaar is de Terror Tente waar we met Da Rick terug gaan naar de goeie ouwe tijd van jumpen en hakken. Omdat er ook nog gelachen mag worden zal ook Average Rob hier een toer doen.”

Rinus en Romina én Willy Persyn

Wie Kamping Kitsch zegt, zegt ook een absurde themesong en ook dit jaar stellen ze niet teleur. “Wereldtoppers Rinus en Romina hebben het dit jaar voor het rekening genomen”, lacht MC Drummer. “Afsluiten ‘lik in tidde’ kan in onze spoiler room, waar de beats van de Bonzai All Stars het dak eraf zullen blazen. Omdat we coole mensen zijn hebben we ook nog een special guest kunnen strikken. Willy Persyn van kunstgras Persyn, bekend van de hitserie Nonkels, zal goeiedag komen zeggen.”

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Hoewel het feest te boek staat als de meest extravagante happening van de lage landen, blijft de organisatie niet blind voor de actualiteit. “Een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag? We vinden het fijn dat het nu op alle festivals een ding is geworden”, sluit MC Drummer af. “Ze vergeten allemaal dat Kamping Kitsch hier 4 jaar geleden reeds mee uit wist te pakken. Sinds die dag is het een vaste waarde geworden op ons terrein. Volledig los gaan, staat nog altijd niet gelijk aan mensen lastig vallen dus iedere melding wordt meteen aangepakt. We zijn blij te zien dat we ook hierin als inspiratie hebben kunnen dienen voor de rest van de organisaties.”

De ticketverkoop voor het festival startte op 1 april en ondertussen zijn zowat alle kaarten de deur reeds uit. Info: www.kampingkitschclub.be