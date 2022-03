Meense carnavalsverenigingen trekken zaterdag van café naar café

Ook dit voorjaar trekt er geen carnavalsstoet door Menen. Maar dat belet de carnavalsverenigingen niet om te feesten tijdens het traditionele carnavalsweekend. Met een cafeetjescarnaval willen ze op zaterdag 12 maart voor ambiance zorgen in en rond de centrumcafés.

Na twee jaar zonder carnaval is de knaldrang bij de Kandeeleters, De Orde van de Vrije Carnavalisten, Confrérie de Witte Koe, De Platzakken en De Amigo’s bijzonder groot. “Zelfs zónder code geel waren we van plan om iets te organiseren. Nu kunnen we daarenboven ambiance maken zonder mondmaskers en zonder restricties voor de cafés”, glundert secretaris Eddy Demeyere van De Kandeeleters.

Van café naar café

“Het Cafeetjescarnaval wordt een optocht, waarbij we van café naar café trekken. Onderweg mag iedereen zich bij ons aansluiten. We starten om 17 uur in café Bodega in de Koningstraat. Vandaar trekken we naar de Grote Markt en doen we achtereenvolgens ‘t Zwaantje, De Vauban, ‘t Belfort, René en Au Damier aan. We eindigen onze tocht in café De Kerpel in de Bruggestraat. Overal wordt aangepaste carnavalsmuziek gespeeld. ‘s Avonds is er een carnavalsbal in brasserie ‘t Belfort.”

Zomercarnaval

Intussen worden ijverig plannen gesmeed voor een zomercarnaval. “Het overleg met het stadsbestuur is volop bezig. Op 2 juli willen we graag een carnavalsoptocht organiseren, weliswaar zonder praalwagens. Ook willen we dan zorgen voor optredens en kindervermaak.”

Laetitia Ricart van brasserie ‘t Belfort heet zaterdagavond alle feestvierders welkom voor een onvervalst carnavalsbal. Ooit werd ze drie keer tot prinses verkozen in de gewezen Orde van De Paniekzaaiers, waardoor ze de titel van keizerin verwierf. “Als ex-carnavaliste zit ik graag in de leute en ben ik blij dat we eindelijk weer kunnen genieten van carnaval. Met de laatste stoet van 2020 werd hier nog tot zeven uur ‘s ochtends gedanst. We organiseerden toen ook een succesvolle ‘Avond van de Vuile Jeanetten’. Een vervolg hierop is hopelijk voor volgend jaar”, aldus Laetitia.

Onvergetelijk feestje

Het carnavalsbal in brasserie ‘t Belfort begint om 19 uur. “De toegang is gratis. Het café wordt voor de gelegenheid opgepimpt en we zorgen voor feestelijke carnavalsmuziek. Iedereen is welkom om er een onvergetelijk feestje van te maken”, besluit Laetitia. (Carlos Berghman)