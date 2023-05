Medewerkers Labadoux Festival klaar voor sfeervolle driedaagse

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei vindt er een nieuwe editie van het Labadoux Festival plaats langs de Trakelweg in Ingelmunster. Het wordt een driedaagse met heel wat bekende artiesten: Heather Nova, Hooverphonic, Starsailor, Laïs … Labadoux kan ook rekenen op heel wat medewerkers. We stellen er enkele aan je voor.

Lieve Van Robays: “Labadoux is écht een festival voor iedereen!”

Lieve Van Robays (57) uit de Zuidstraat is al sinds de eerste editie een trouwe bezoeker van Labadoux. “Als medewerker startte ik met helpen bij de opbouw en afbraak van het festival. Het is ongelooflijk hoeveel en wat voor werk daar allemaal bij komt kijken. Ik hielp vooral met schilderen, nadars zetten, podiums bekleden, tenten opzetten… Een aantal jaren later werd ik ook medewerker tijdens het festival zelf: ik stond vele keren in de keuken en maakte deel uit van de barploeg. Dit was steeds een fijne ervaring omdat de sfeer er zo goed is. Momenteel werk ik mee met het sociale luik van Labadoux.”

“Het festival is al sinds het begin toegankelijk voor iedereen: niet enkel voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen die het op een andere manier moeilijk hebben. Labadoux is echt een festival voor iedereen. Daarom werken we samen met een aantal sociale voorzieningen, telkens rond een thema. Het begon allemaal met kerkstoelen. De lokale kerk kreeg een andere bestemming en de stoelen werden gepimpt door de voorzieningen en tentoongesteld op Labadoux. Ondertussen werkten we al met verschillende materialen: lusters, kaders, panelen, serviezen… De afgewerkte creaties worden tentoongesteld. Zo zorgt het festival op allerlei manieren voor verbinding.”

“Ook de locatie vind ik uniek, tussen het water van de vaart en de Mandel onder de brug. Dit bepaalt mee de sfeer. En mijn muzikale voorkeur? Dit jaar wil ik graag Kids with Buns en Starsailor zien in de concerttent en Alice Francis in de clubtent. De combinatie muziek en medewerker zijn, is voor mij top. Ik kijk alvast uit naar deze nieuwe editie, met hopelijk veel zon én volk.”

Steven Vlieghe: “Ik fungeer als presentator op het hoofdpodium”

Steven Vlieghe (48) is salesmanager bij uitgeverij Pelckmans. “Ik groeide op in Ingelmunster en verhuisde later naar Izegem. Ik ben vader van Warre, Nette en Josse, die intussen ook al bij de festivalbezoekers mogen worden gerekend. Ik presenteerde een tijdje het festival en kreeg later de kans om me te engageren én ervaring op te doen in het bestuur. Op een gegeven moment was dat moeilijker te combineren met mijn privéleven, maar ik bleef wel betrokken bij het festival en de mensen achter Labadoux.”

“Ik run in bijberoep boekingskantoor Mosca Blanca en had bijna elk jaar een of meerdere groepen op een van de podia. Omdat ik geregeld op andere gelijkaardige festivals kom, gaf ik wel eens wat suggesties door. Daar is trouwens een nieuw werkgroepje uit voortgekomen dat bij mij thuis een paar keer per jaar samenkomt en voorstellen doet voor nieuwe accenten. Vorig jaar kwam dan de vraag of ik de presentatie van het hoofdpodium voor mijn rekening wil nemen en zo zijn we hier weer. (lacht) Tijdens het festival zorg ik dus voor het aan- en afkondigen van de bands op het hoofdpodium. Ik ben stand-by voor diverse dienstmededelingen, maar probeer de bezoekers vooral op sleeptouw te nemen en fijne suggesties voor een leuke festivaldag mee te geven.”

“Mijn voorkeur qua optredens? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik vind het best spannend om die grote namen aan te kondigen. Heather Nova heb ik nog gezien op Werchter en als ik dan bedenk dat ik haar zelf ga aankondigen op Labadoux, dan is dat toch een beetje speciaal. Ik kijk al uit naar de editie van komend weekend, en ik ben er zeker van dat ook de zon van de partij zal zijn.”

Katrien Colpaert – Fien Verbeke: “Kunstwerk met meerdere koorden”

Fien Verbeke (30) – hier met haar mama Katrien Colpaert op de foto – en zus Bieke zijn de derde generatie binnen Rubis nv in Izegem. “In 1946 werd ons familiebedrijf opgericht. Rubis is al sinds de beginjaren een gevestigde naam in de schoenenindustrie. Momenteel realiseert Rubis projecten in diverse sectoren: mode, interieur en outdoor interieurdesign, technisch textiel, automotive sector, kunstprojecten… Met specialisatie in outdoor textiel en luxe nicheproducten. Duurzaamheid en ecologie liggen ons nauw aan het hart. Ik hou mij vooral bezig met nieuwe ontwikkelingen, design, beurzen, marketing…, maar je kan mij ook terugvinden binnen de productie.”

“Samen met mijn vriendinnen heb ik altijd veel festivals bezocht, en nu nog steeds. Dit jaar werken we voor de eerste keer samen voor Labadoux Community Art. We kregen bezoek van Carl met de vraag of wij koorden kunnen leveren voor het kunstwerk onder de brug. Na enkele gesprekken borrelden er vele ideeën op en creëerden wij verschillende producten voor Labadoux, allemaal in het thema van dit jaar. Wij maakten meerdere dunne koorden, dikkere koorden en schoenveters. Allemaal in de themakleuren van Labadoux. De dunne en dikke koorden zullen op een zeer speelse/betekenisvolle manier worden gebruikt.”

“Tijdens het festival zelf zal een familielid deelnemen aan de zondagse activiteit voor kinderen, waarbij er zal kunnen worden gewerkt met onze koorden. Persoonlijk zal ik er iedere dag aanwezig zijn. Mijn voorkeur qua optredens: Kids with Buns, Starsailor, Meau en natuurlijk Filip Kowlier, maar ook Marble Sounds. Mijn muzikale voorkeur is ruim.”

Klaas Demeyer: “Ik ben nog een ‘jonge’ medewerker”

Klaas Demeyer (48) woont in Ruddervoorde. Hij is getrouwd met Ann Leliaert en de vader van Senne en Broes. Hij werkt in een school voor buitengewoon onderwijs in Assebroek, Brugge. Daar werkt hij als preventieadviseur – aankoopverantwoordelijke en verantwoordelijke voor de opleiding organisatie en logistiek. “Het is mijn derde festival bij Labadoux. Ik ben dus nog een jonge medewerker. Voor mezelf begon alles in volle coronatijd. De organisatie zocht nog iemand die kon mee helpen bij de uitwerking van een corona-editie. Professioneel was ik volop bezig met het opvolgen van de coronamaatregelen in onze school. Mijn kennis kon ik dus perfect overbrengen op de organisatie van Labadoux.”

“Het zou een eenmalige medewerking worden, maar de organisatie was tevreden over mijn inbreng en wilde de samenwerking verderzetten. Ondertussen ben ik lid van het bestuur en bestaat mijn functie vooral uit het opvolgen van alles wat met veiligheid te maken heeft. Ik ben al helemaal opgenomen in de warme Labadoux-familie. Meewerken aan een festival is iets anders dan er zelf naartoe gaan. Ongelofelijk wat een festival allemaal met zich meebrengt. Een line-up samenstellen, het terrein indelen, tenten reserveren, catering voorzien. Afspraken maken met gemeentebestuur, brandweer en politie. En voor de veiligheid: een veiligheidsdraaiboek opstellen…”

“Binnen het genre muziek waarvoor Labadoux bekendstaat, vind ik altijd een groep waar ik naar uitkijk. Dit jaar kijk ik vooral uit naar de optredens van Heather Nova en Starsailor, die voor mij toch enigszins nostalgie zijn. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en stevenen we weer af op een fantastische editie.”

