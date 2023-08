Mechaegelstoet trekt opnieuw door de straten van Zwevegem: Stoet maakt na zeven jaar weer tocht

Zaterdag 19 augustus, trekt de Mechaegelstoet opnieuw door de Zwevegemse straten. Waar die optocht – die maar om de zeven jaar uittrekt – zijn oorsprong kent, weet niemand. Ook bestaat hij enkel uit mannelijke deelnemers.

Grote bezieler van de Mechaegelstoet is Willy Vancauwenberghe (66). Samen met Bjorn Demets, Daniel Vandorpe, Maarten De Craemer en Dennie Vancauwenbeghe, organiseert hij de zonderlinge optocht.

“We krijgen uiteraard de medewerking van heel wat mensen om de stoet gestalte te geven. Alles samen nemen we toch met zo’n 75 mensen aan de optocht deel. De traditie wil ook dat er enkel mannelijke deelnemers mogen deelnemen.”

Waar de Mechaegelstoet zijn oorsprong heeft, konden we niet achterhalen. Wel dat hij om de zeven jaar door Zwevegem trekt en ontstaan is eind 1800. Ook Willy Vancauwenberghe kan ons niet verderhelpen, al heeft hij wel een eigen idee.

“In Zwevegem-Knokke spreken we niet over Mechaegel, maar eerder over ‘Mahoggel’. Waar de namen Mechaegel of Mahoggel precies vandaan komen, weet tot nu toe niemand. Volgens sommige bronnen zou het te maken hebben met Sint-Michael, die rond Knokke-kermis zijn naamfeest heeft. Andere bronnen hebben het dan over ‘magog’, een afgeleide van de duivel.”

Bedelen

Volgens Willy Vancauwenberghe moeten we de oorsprong van de stoet eerder zoeken bij een groep jonge gasten die na Knokke-kermis al hun drinkgeld hadden opgedronken en op de maandag verkleed als gekken en narren van deur tot deur gingen bedelen om geld. “Om die traditie in ere te houden heeft onze stoet ook enkele collectanten mee om wat geld op te halen. Dan wel niet omdat wij het onze zouden verbrast hebben, maar wel omdat de stoet in 2030 ook weer zou kunnen uitgaan”, lacht Willy.

De Mechaegelstoet bestaat uit een 75-tal personages die verschillende beroepen of oude ambachten weer in de kijker zetten. “Ik denk dan aan een scharensliep, schoorsteenveger, bakker met bakfiets, steenkapper, kleermaker, veldwachter, barbier, kerkbaljuw, mandenvlechter…”

De stoet is voorzien van drie karren telkens getrokken door boerenpaarden, twee met oude ambachten en één met het Mechaegelorkest dat af en toe het mechaegellied speelt.

Parcours

De bijzondere stoet maakt een parcours van zowat 20 kilometer door centrumgemeente Zwevegem. Er zijn enkele tijdstippen wanneer men verwacht op de stopplaatsen aan te komen. Daar voert men ook een kort toneeltje op. Om 9.40 uur is men aan de Magnoliadreef, een uurtje later aan het Theofiel Toyeplein en even over het middaguur aan de Circusbrouwerij (Transfo). Aan OC De Kappaert komt men aan om 14 uur. De volgende halte, Café ‘t Damberd, is om 15.15 uur voorzien. Daarna trekt men naar de Paridaanstraat tegen 16.15 uur en voorziet men om 17.10 uur aan de kerk in Zwevegem-Knokke te zijn.

Het einde van de stoet is voorzien om 18 uur aan het Parochiaal Centrum in Zwevegem-Knokke. De oversteek aan het kruispunt Stenen Molen, die door wegenwerken afgesloten is, zal geen probleem vormen.

Na de stoet is er een groot volksfeest in het Parochiaal Centrum in Zwevegem-Knokke. Dit vanaf 18 uur.

Boek

Er zal ook een fotoverslag van de stoet gemaakt en gebundeld worden in boekvorm. Naast een fotoverslag is er ook ruimte voor de voorbereidingen en de geschiedenis. Doorheen het boek zullen ook enkele QR-codes te vinden zijn waarmee men filmpjes kan bekijken. Het boek verschijnt in oktober en kan besteld worden via www.mechaegelboek.com. (GJZ)