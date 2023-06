Maxim en Janne vormen de jonge garde aan het roer van de Batjes: “Op elke hoek iets te beleven”

Dat de Izegemse Batjes nog bestaan, hebben we te danken aan een enthousiaste groep handelaars die de organisatie voortaan in eigen handen neemt. Aan het roer van die gemotiveerde ploeg staan voorzitter Janne Verbrigghe (27) van kledingzaak Verso en secretaris Maxim Truyts (27) van vastgoedkantoor Albert.

De nieuwe vzw achter de Batjes kiest met jullie bewust voor de toekomst. Hoe zijn jullie in dit verhaal terecht gekomen?

Janne: “Ik werk al zes jaar mee in de Verso op de Grote Markt, de kledingzaak van mijn ouders. Op die manier weten we maar al te goed hoe belangrijk de Batjes voor de lokale handelaars zijn. Toen er vanuit de stad een oproep naar handelaars kwam om het evenement nieuw leven in te blazen heb ik niet getwijfeld en ben ik naar een infomoment gekomen. Daaruit is een enthousiast team ontstaan dat de Batjes nieuw leven wil inblazen. Het is een fijne werkgroep met een grote drive. Toen we een vzw oprichtten, was er ook een voorzitter nodig en omdat ik en Maxim de jongsten van de groep zijn, keken ze naar ons. We zagen het wel zitten om die uitdaging aan te gaan, al zie ik dat vooral als een functie op papier en kan ik een beroep doen op een heel sterk team.”

Maxim: “Op mijn beurt wilde ik me wel engageren om weer iets moois van de Batjes te maken. Op de vergadering was ik ook de enige met een laptop en dus werd ik tot secretaris gebombardeerd. (lacht). Al is het iets wat ik uiteraard met veel plezier doe.”

Wat is jullie band met de Batjes?

Maxim: “Ik ben eigenlijk een ingeweken Antwerpenaar, al ben ik al goed ingeburgerd en merk je het niet meer aan mijn accent. Ik ben door de liefde naar deze streek verhuisd. Ons kantoor in de Marktstraat is pas sinds september vorig jaar geopend, maar ik woonde hier wel al. Ik heb de Batjes al van op de eerste rij kunnen meemaken en ik vind dat ze voor een enorm leuke sfeer in de stad zorgen. Zoiets mag je niet laten teloorgaan.”

Janne: “Ik ga al van toen ik klein was naar de Batjes. Het is er altijd een blij weerzien met mensen die je al een poos niet gezien hebt. Er is rumoer op straat, je kan gezellig een terrasje doen en nog eens koopjes doen tegelijk. Wat is er niét leuk aan? (lacht)

Wat vonden jullie van de keuze van Unizo om de Batjes niet langer zelf te organiseren?

Janne: “Voor mij was dat niet zo heel verrassend. Het team van Unizo bestaat uit vrijwilligers die er allemaal nog een voltijdse job op nahouden en dat vaak buiten de handel. Zij kunnen ook maar zoveel doen. In dat opzicht kan ik hun keuze zeker begrijpen. Nu ligt de verantwoordelijkheid honderd procent bij de handelaars en dat biedt zeker voordelen. Wij weten als geen ander wat er reilt en zeilt in de stad en kijken met een frisse blik naar het geheel.

Maxim: “Al ben ik wel blij dat we dit jaar nog op hen kunnen rekenen voor ondersteuning. Zo hebben ze ons heel wat handige info bezorgd omtrent de domeinconcessie, het veiligheidsplan, de technische details en hoe we precies een vzw moesten oprichten. Ik ben heel blij dat we nog een beroep op hen kunnen doen.”

Het parcours wordt dit jaar opnieuw wat ingekort, met onder andere het schrappen van de Nieuw- en Kruisstraat. Waarom?

Maxim: “Op die manier blijven we met een compacter parcours over. Zo kunnen we onze standhouders netjes spreiden en zorgen we er voor dat de bezoekers makkelijk het hele traject kunnen afleggen zonder het gevoel te hebben dat ze iets missen. Het biedt ons ook de kans om op strategische plekken voor animatie te zorgen en zo zal iedereen veel meer het gevoel hebben dat er overal iets te beleven valt.”

De Korenmarkt en Centrumbrug zijn momenteel een werfzone. Zal daar nog iets te doen zijn?

Maxim: “De stad heeft ons beloofd dat tijdens de Batjes de voorste zone toegankelijk zal zijn. Dat laat ons toe om er enkele kermiskramen, van een ballen- tot eendjeskraam, te plaatsen. Zo valt er ook iets te beleven en maakt ook de Korenmarkt deel van het geheel uit.”

Met welke extra troeven willen jullie de mensen straks naar het centrum lokken?

Janne: “Op elke hoek moet er iets te beleven vallen. We kunnen daarbij gelukkig ook rekenen op de hulp van verenigingen. Zo zal het Life Danscenter op de Melkmarkt voor tango- en salsa-initiaties zorgen. Je vindt er straks ook het Europees dorp terug, waar het verbroederingsfeest met de zustersteden plaatsvindt. Verder zal volksdansgroep Die Boose op bepaalde plekken een flashmob uitvoeren. Er komt ook een tekenwedstrijd voor de kleinsten. En er is onze nieuwe TikTok-route.”

Maxim: “Die app op je smartphone is enorm populair en daarmee willen we uiteraard ook de jeugd naar het centrum lokken. Je zal op vijf locaties een QR-code kunnen scannen en dan een bepaald dansje kunnen uitvoeren en op TikTok posten. Op die manier vallen er leuke prijzen te winnen.”

Er is ook de triomfantelijke terugkeer van de autoshow op de Grote Markt.

Maxim: “Immens veel mensen spraken ons daar op aan. Blijkbaar genoten heel wat bezoekers er van om te snuisteren tussen de wagens en er met Batjeskorting te kopen. We schrokken daar ook van, maar als zoiets gewaardeerd wordt, wie zijn wij dan om daar aan te raken? Mensen kunnen er straks vlakbij weer een terrasje doen en als vanouds nog eens tussen de auto’s flaneren. Verschillende autohandelaars waren ook afgehaakt, andere bevonden zich op verschillende plaatsen langs het parcours. Door alles weer te bundelen, zal het voor bezoekers ook makkelijker zijn te vergelijken.”

Betekent dit dat openingsfeest Buenas Batjes definitief afgevoerd is?

Janne: “Neen, het had meer met tijdsnood te maken. Begin dit jaar kregen we te horen dat Unizo niet langer de Batjes zou organiseren. We hebben toen zeer snel moeten schakelen. Gelukkig konden we daarbij rekenen op de hulp van heel wat stadsmedewerkers, in het bijzonder van de dienst Economie. Zij hebben de eerste stappen gezet om de Batjes niet verloren te laten gaan. Buenas Batjes is zeker iets wat we nog in gedachten houden voor een volgende editie, want het concept zat zeker goed.”

Tot slot, wanneer zullen deze Batjes voor jullie geslaagd zijn?

Janne: “Als de handelaars een goede verkoop achter de rug hebben én als we van bezoekers te horen krijgen dat ze er zich geamuseerd hebben.

Maxim: “Ook online, want blijkbaar is dat toch een graadmeter. (knipoogt) De mensen mogen gerust ook met feedback komen. Alleen zo kunnen we leren en nog verbeteren voor de komende edities.”