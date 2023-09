Matty Dejonghe is primus in Groote Prijs Frans Roose van Wevelgem: “Prijsbeest woog 163 gram”

“Er is natuurlijk wat geluk mee gemoeid, toch moet je de natuur nu en dan een zetje geven.” Peter Vlaeminck drukt het nog voorzichtig uit, maar wie laureaat wil worden van de Groote Prijs Frans Roose (GPFR) van Wevelgem gaat best nu en dan aan het werk in de moestuin.

De GPFR werd voor het eerst georganiseerd in 2002 in Wevelgem. Initiatiefnemers waren Luc Lannoy en Frans Roose. Frans kon er maar niet bij dat vele van zijn vrienden er niet toe kwamen om zelf hun tomaatjes of sla te kweken. Volgens Frans kon iedereen dat leren. Hij gaf vrienden en kennissen enkele tomatenzaadjes en daagde ze uit om in het najaar hun oogst te komen tonen. Een unieke, maar zeker ook ludieke wedstrijd was geboren.

Paarse puree

Toen Frans in 2012 overleed werd het een tijd stil rond de GPFR. Tot Peter Vlaeminck, Christine Defieuw, Stefaan Lernout en Pim Roose in 2015 de draad weer opnamen. Peter is De Zaadmeester, hij zorgt voor steeds weer een ongekende variëteit van groenten. In het voorjaar worden de zaden uitgedeeld en ergens in het najaar komen de deelnemers samen in Zaal Van Boven om hun kweek aan de jury voor te leggen.

“Dit jaar daagden we de kandidaten uit om een zo groot mogelijke aardappel van de variëteit Violet Sun te kweken”, vertelt Pim. Dat zijn paarse aardappelen die je dus niet in de supermarkt vindt. Ze zijn erg lekker, wat zoet, het is natuurlijk even wennen als je paarse puree voorgeschoteld krijgt.”

Laureaat GPFR 2023 werd Matty Dejonghe. Zijn prijsbeest woog maar liefst 163 gram, zes gram meer dan die van Johan Van Boven en 19 gram meer dan de aardappel van Ronny Declercq. Bij de groepen behaalde het enthousiaste team van de Hark van Noah het met een aardappel van 67 gram.

“Wie er ook wint, het is feest. Een beetje zoals het oogstfeest”, aldus Christine. “Vele van de 40 deelnemers kennen elkaar niet of amper. Tijdens de proclamatie is er wel ontgoocheling, maar heerst er bovenal een uitgelaten sfeer.” Heel uitgelaten was Katleen Coopman, zij kon de langste schil snijden van haar aardappel en werd ook in de bloemen gezet. Een vermelding was er ook voor Caitlin Lejeune. Zij eindigde als laatste en ontving de Naaste Keer Beter-trofee.