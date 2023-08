Mathieu Terryn van Bazart scheurt broek voor optreden op Festival Dranouter: “Sorry als je mijn poep ziet”

Het optreden van de succesvolle band Bazart op Festival Dranouter was er een vol van verrassingen. Frontzanger Mathieu Terryn kwam het podium opgelopen met een gescheurde broek, die de crew probeerde te fixen met een handdoek, een enthousiaste fan sprong plots het podium op en de band brengt een eerbetoon aan overleden muzikant Tom Pintens.

Tijdens het eerste nummer van de populair band Bazart op Festival Dranouter was er duidelijk direct al iets aan de hand. Een van de medewerkers van de band kwam het podium opgelopen met een zwarte handdoek en probeerde die achteraan in de broek van de frontzanger Mathieu Terryn te steken, terwijl hij gewoon professioneel en onverstoord blijft verder zingen. (Lees verder onder de video)

“Deze handdoek is geen modieuze keuze”, legt Mathieu later uit aan het publiek. “Voor een optreden moet je je altijd wat opwarmen en nu heb ik er letterlijk mijn broek aan gescheurd. Dus sorry als je een stukje poep ziet”, lacht Mathieu. “Ja, jij had het al gezien hé? Ik zie het in jouw ogen”, zegt hij al grappend tegen een fan.

De crew probeert enkele nummers later nog om de handdoek steviger vast te binden en plakken met duck tape. Maar dat kan helaas het probleem niet verhelpen en zorgt zelfs even voor een slordig moment waar Mathieu zelf om grapt: “Jaaaaah mannekes. Dat is het een en het ander. Ik probeer ook maar gewoon mijn meubel te redden. Dat kan nu eenmaal gebeuren hé. Laat het maar gewoon zo zijn. We hebben toch al allemaal een gat gezien.”

Kort daarna krijgt Mathieu een onderbroek – overduidelijk een van de attributen van de sketch van Kartje Kilo in de nieuwe tent De Koer – toegeworpen van uit het publiek. Die houdt hij naast zijn zwarte handdoek bij aan zijn broeksriem. Want wie weet komt die dan wel nog later van pas. Maar hij kan er zelf zeker ook om lachen als hij zich iets later omdraait met zijn poep naar het publiek en even over zijn handdoek wrijft.

Wat later springt nog een vrouw uit het publiek op het podium, waar Mathieu even verbaasd van op kijkt. Maar de crew kan haar vlug terug weg begeleiden. “Ik scheur hier mijn f*cking broek voor, dus haal dit dak eraf en smijt uzelf volledig. Dank u wel, want jullie zijn het gezelligste festival van België.”

Eerbetoon aan overleden muzikant Tom Pintens

Halfweg het optreden vraagt de band om het even stil te maken. “In dit kleine Belgenlandje ken je elkaar in de muziekwereld allemaal vlug. We willen dit lied ‘Telkens als je gaat’ opdragen aan Tom Pintens, die overleden is aan de gevolgen van darmkanker. We kenden hem elk op onze eigen manier. Onze bassist Tom Coghe uit Kortrijk kende hem van met SX, die hier vorig jaar nog stonden. Dus steek allemaal jullie lichtjes aan voor Tom Pintens.”