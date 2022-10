Mathieu Damiens pakt uit met Classic Event en met Gentleman’s Fair: “Een elitaire bedoening? Helemaal niet!”

Wie een Lamborghini wil bewonderen zoals Leonardo Di Caprio er één in de prak reed in The Wolf of Wall Street moet eind oktober naar Classic Event gaan in Waregem Expo, een paradijs voor wie van dit soort exclusieve klassieke wagens houdt. Mathieu Damiens (49), de man achter die beurs, pakt later op dezelfde plek uit met Gentleman’s Fair.

Twee ambitieuze evenementen presenteren met een ploeg van amper twee mensen en dat in een halve maand tijd, il faut le faire. Zes jaar geleden kwam Mathieu Damiens met Gentleman’s Fair op de proppen in Waregem. Nu voegt hij daar Classic Event aan toe. Damiens woont en werkt 20 kilometer verderop in Egem, waar zijn vriendin en partner in de zaak Aaike De Jonghe (41) ons vriendelijk verwelkomt.

Jullie runnen met zijn tweeën The Mad House, de organisatie achter dit alles. Hadden jullie die beurzen niet beter gespreid in de tijd?

“Op zich speelt dat niet zo’n rol, omdat we daar het hele jaar door aan werken. Van zodra Gentleman’s Fair afgelopen is, beginnen we met de voorbereidingen voor de edities van volgend jaar. Ik bedenk veel van de ideeën en die werken we dan samen verder uit. Uitwerken wil in dit geval ook zeggen dat ik een belangrijk deel van de decorstukken zelf bouw. Zo is er op Classic Event bijvoorbeeld Place m’as-tu vu, een centraal pleintje met bar geïnspireerd door de paddock van Le Mans in de jaren zestig. Dat is een constructie van achttien meter lang en zes meter hoog die ik volledig voor mijn rekening neem.”

Welke pareltjes van auto’s zijn er zoal te bewonderen op Classic Event?

“Vooreerst is er een Porsche 910 te bekijken, een model waarvan er in 1966 en 1967 slechts 29 exemplaren gemaakt zijn. Er is ook een Vaillante aanwezig, gebouwd naar ontwerp van de strips van Michel Vaillant. Verder zal er ook een tot in de perfectie gerestaureerde Bugatti type 46 te zien zijn. Voor de fans van Di Caprio is er onder meer de Lamborghini, bekend van The Wolf of Wall Street.”

Op de oprit heb ik een Porsche 911 zien staan. Is deze beurs een uit de hand gelopen hobby?

“Dat ik een groot liefhebber ben van classic cars speelt zeker mee. Ik heb dit beursconcept overgenomen van Wim Soenens uit Zulte nadat ik vijf edities lang de marketing verzorgde voor zijn organisatie. Wim neemt ook nu een groot deel van de voorhal in met Geko Classics, zijn collectie automobilia. De naam Oldtimer Event heb ik wel veranderd in Classic Event, omdat ik vind dat die vlag beter de lading dekt.”

Half november pak je dan uit met Gentleman’s Fair, het enige event in België voor de hedendaagse man, schrijf je ergens. Klinkt niet erg woke.

“Ach, je m’en fou, eerlijk gezegd. Waarom zou ik geen grote mancave mogen creëren, waar alles te vinden is waar een man van droomt? Vrouwen zijn uiteraard ook welkom en houden er ook van, heb ik de voorbije jaren kunnen vaststellen. Ik had dat bij de start niet gedacht en had toen een ‘Ladies’ corner’ voor de dames ingericht, maar ze gingen liever samen met hun partner alle aanwezige producten bekijken (lacht).”

Wat sprak bij vorige edities het meest tot de verbeelding bij de bezoekers?

“De afdeling met biljarts deed het erg goed. Verrassend? Ik denk dat er nog altijd behoorlijk wat heren zijn die zich graag eens verliezen in een spelletje tapbiljart op café. Ook de dartsborden genoten heel wat interesse. De grote tv-aandacht voor deze sport de voorbije jaren zal daar toch wel wat mee te maken hebben. Verder zijn er de klassiekers. De auto’s die er staan bijvoorbeeld, doen het altijd goed. Van de iconische Kimera, met een prijskaartje van om en bij de 500.000 euro, zijn er op de laatste editie toch enkele verkocht. Daar schrok ik zelf ook van.”

Auto’s van een half miljoen euro die te koop zijn. Dit lijkt wel Miljonairs Fair 2.0, de beurs voor de superrijken van weleer?

“Dat is absoluut niet de bedoeling. Wat wij organiseren, is volstrekt geen elitaire bedoening. Zelf hou ik daar trouwens niet van. Wij bieden gewoon originele producten en diensten aan. En sommige zijn duur, andere dan weer niet. Iedereen is welkom.”

Waarom kies je voor Waregem en niet voor Kortrijk of Gent?

“Ik hou van Waregem Expo omdat het beursgebouw het perfecte formaat heeft voor wat ik doe: niet te groot, niet te klein. Als je naar Kortrijk of Gent trekt, is er veel kans dat er op hetzelfde moment nog een tweede beurs plaatsvindt in een andere hal en dat wil ik niet. Bovendien maakt Waregem toch deel uit van het Texas van Vlaanderen waar veel ondernemers wonen en werken. Dat is toch het publiek waar ik ten dele op mik. Nog een pluspunt is dat het Parkhotel een vestiging geopend heeft recht tegenover Waregem Expo, geknipt voor de standhouders die komen.”

Wie is Mathieu Damiens? Privé: Mathieu Damiens (49) woont samen met Aaike De Jonghe (41). Er zijn drie kinderen: Maurice (19), Madeleine (16) en Manfred James (11). Ze wonen in de Brugsesteenweg in Egem. Studies/Loopbaan: Mathieu is van opleiding meester in reclamevormgeving en fotografie. Na zijn studies begon hij met zijn eigen reclamebureau. Daarnaast nam hij, samen met zijn broer, de leiding over van het familiebedrijf, gespecialiseerd in de confectie van herenbroeken. The Mad House is het kantoor in de Brugsesteenweg in Egem. Daartoe behoren zijn reclamebureau en fotostudio, maar ook organiseert hij Gentleman’s Fair, Classic Event en verscheidene rally’s.