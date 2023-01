Massale opkomst voor nieuwjaarsdrink in Oostkamp

Om en bij de 1200 inwoners kwamen zondag 8 januari naar Oostcampus voor de traditionele nieuwjaarsreceptie, aangeboden door de gemeente Oostkamp. Bij aankomst werd iedereen ontvangen met Oostkampse bubbels van Merula en de Oostkampse delicatesse, een aardbei praline, een creatie van Choc’atelier en het aardbeibedrijf Degufroy.

Na enkele edities van de Nieuwjaars drink op de stoep, elk voor zijn eigen deur waren alle inwoners van Oostkamp uitgenodigd in Oostcampus om samen te klinken op het nieuwe jaar. Dit is ook het moment waarop burgemeester Jan de Keyser even terugblikt op wat is gebeurd maar vooral aan de aanwezigen verteld wat er de komende tijd mag verwacht worden van het bestuur. Zo bracht hij terug de samenwerking met Beernem en Zedelgem, eventueel met een fusie ter sprake.

“Als we kijken naar de uitdagingen die op ons afkomen en die in relatie brengen tot onze middelen, is het duidelijk. Werken aan een nog beter en toekomstbestendig Oostkamp vraagt méér schaalgrootte. Om dit te realiseren heb ik enige tijd terug de buurgemeenten uitgenodigd om in gesprek te gaan over een mogelijke fusie. Zo kunnen we de krachten in de Brugge-Zuid-gordel versterken en een betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen, een slim en toekomstgericht investeringsbudget uitwerken en ondertussen de gemeentelijke financiën blijvend gezond houden.”

“Maar we kunnen er vooral ook een slim dorpenbeleid verder mee uitwerken, want een fusie is voor mij een verzameling van dynamische dorpen en niet een enge samensmelting van gemeenten. Ik weet het, als je de eerste bent in West-Vlaanderen om aan de fusiebel te trekken, dan kom je in de wind te staan. Ik kon van meet af aan rekenen op een breed draagvlak bij raadsleden, bij het management en vooral ook bij de bevolking. Op inhoudelijk vlak onderschrijft (quasi) iedereen de voordelen van schaalvergroting, maar ik ontdekte te veel aarzeling in de buurgemeenten om ervoor te gaan. Echter, ik geef de moed niet op. Meer nog, het wordt noodzakelijk om intenser samen te werken en iedere dag verder te groeien. Dat besef komt er nu ook bij onze buren. Want ook hier geldt: Samen is de enige oplossing.”

Toekomstplannen

De burgemeester wist ook te vertellen dat polyvalente zaal in Hertsberge en de verbouwing van de kerk op de Baliebrugge het eerstvolgende schepencollege een nieuwe stap zullen bereiken en dat er voor Ruddervoorde grootste plannen zijn voor de komende legistratuur in verband met de sterke groei van de jeugdbewegingen en de voetbalploeg KDC Ruddervoorde. Verder werden ook de lopende werken in de Schooldreef, de Sedia site en de Loppemstraat even toegelicht.

Ten slotte besluit Burgemeester Jan de Keyser: “Oostkamp is een gemeente waar we samen thuis zijn. Een gemeente waarin we ons samen inspannen om ze zorgzaam door te geven aan de volgende generatie. Want weet dat wat we vandaag doen grote gevolgen heeft voor komende generaties. Laat ons dit nooit vergeten!” waarop alle aanwezige schepenen en raadsleden een toast uitbrachten op 2023.

(GST)